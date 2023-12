Schalke-Weihnachtsgruß geht nach hinten los

imago sportfotodienst

Der FC Schalke 04 befindet sich derzeit in der Weihnachtspause

Beim FC Schalke 04 lief in diesem Jahr nur wenig rund. Nach dem Abstieg aus der Bundesliga steckt der Zweitligist trotz hoher Ambitionen tief im Tabellenkeller fest. Und nun ging auch noch ein Weihnachtsgruß an die Fans gehörig nach hinten los. Grund für den Ärger der S04-Anhänger. Die Merchandising-Situation beim Revierklub.

Als Tabellen-14. mit gerade einmal drei Punkten Abstand zum Relegationsrang, der Richtung 3. Liga führt, beendete der FC Schalke 04 das sportliche Jahr in der 2. Bundesliga.

Lediglich 20 Hinrunden-Zähler hat das Team von Karel Geraerts gesammelt, der Ende September das Amt des entlassenen Thomas Reis übernommen hatte. Viel zu wenig für die Ansprüche des Klubs und der Anhänger, die am liebsten sofort ins Oberhaus zurückkehren würden. Kein Wunder, dass die Schalker Fan-Seele derzeit arg geschunden ist.

Doch damit nicht genug. Die Königsblauen selbst sorgten nun in der Winterpause für weiteren Ärger und gossen mit einem ursprünglich gut gemeinten Weihnachtsgruß Öl ins Feuer. Der Auslöser: Ein eigentlich harmloses Posting in den Sozialen Medien.

Zwei blaue Herzen und ein Tannenbaum waren dort als Emojis zu sehen. Darunter ein Bild mit dem Schriftzug "Frohe Weihnachten" und ein aus zwölf Heim-Trikots gelegter Weihnachtsbaum plus zwei weitere, die den Stamm bilden. Oben drauf das Maskottchen Erwin als Stern.

Der Trikot-Tannenbaum sorgt für Unmut

Das Problem: Seit Wochen gibt es im S04-Fanshop keine Heim-Trikots in den üblichen Größen mehr - lediglich S und XXXL sind verfügbar. Viele Fans warten zudem seit langer Zeit auf ihre vor Monaten bestellten Jerseys. Dass die Social-Media-Abteilung den besagten Tannenbaum ausgerechnet aus dem raren Gut gelegt hat, sorgte also für Frust.

Spott im Netz: Schalke-Trikots vielleicht zu Ostern?

"Oh, das sind aber schöne Trikots! Kann man die irgendwo kaufen?", kommentierte ein User bei X (ehemals Twitter) mit sarkastischem Unterton. Ein anderer schrieb: "Seit Monaten keine Trikots im Shop, das komplette Weihnachtsgeschäft verschlafen, obwohl sich viele über dieses besondere Trikot gefreut hätten und dann so ein Foto? Das ist peinlich, sorry."

Zwischen den vielen negativen Stimmen gab es nur wenige Nutzer, die sich über die Aufregung wunderten. Einige nahmen es mit Humor: "Ach Erwin der Schlingel hat die Trikots. Na dann Frohe Weihnachten. Vielleicht gibt Erwin die Trikots zu Ostern frei."