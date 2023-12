Nach Bayern-Absage: Boateng trifft Zukunftsentscheidung

IMAGO/Mladen Lackovic

Spielte lange Jahre für den FC Bayern: Jérôme Boateng

Noch im Herbst hätte es beinahe die sensationelle Rückkehr von Jérôme Boateng zum FC Bayern gegeben. Obwohl der Rekordmeister letztlich doch Abstand von einer Verpflichtung nahm, plant der Innenverteidiger weiterhin, seine Karriere fortzusetzen.

"Für mich ist klar, dass meine fußballerische Reise noch nicht am Ende ist. Wo genau ich meinen Weg weiter gehen werde, kann ich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen, aber ich bin auf jeden Fall bereit für mehr", sagte der 35-Jährige im Interview mit dem "SID".

Zuletzt hatten sich einige Vereine in Europa mit dem Defensivspezialisten beschäftigt - darunter aus der Bundesliga der FC Bayern und der 1. FC Heidenheim. Zudem soll es Interesse aus Asien und den USA geben.

Für Boateng kommt derzeit aber nicht jede Offerte infrage. "Es muss immer alles passen. Das wird es im Winter, daran glaube ich fest", so der Weltmeister von 2014.

Im Oktober hatte Boateng einige Wochen beim FC Bayern mittrainiert, um sich fit zu halten. Eine feste Verpflichtung wurde damals diskutiert, kam letztlich aber nicht zustande.

Wenige Wochen zuvor hatte Trainer Thomas Tuchel im DFB-Pokalspiel bei Preußen Münster keinen einzigen Innenverteidiger in seinen Kader berufen können. Zugleich gab es frühzeitig öffentliche Kritik an einer möglichen Boateng-Rückkehr - hauptsächlich, weil sich der Ex-Nationalspieler nach seinem Bayern-Abschied wegen häuslicher Gewalt vor Gericht verantworten musste.

EM 2024: Boateng glaubt an die Nationalmannschaft

Während Boateng auf Klub-Ebene weiter voll angreifen will, ist das DFB-Team für ihn kein Thema mehr. "Die Nationalmannschaft war eine traumhafte Reise für mich. Dennoch habe ich dieses Kapitel hinter mir gelassen und konzentriere mich voll auf meine nächste Chance in einem Verein", so Boateng.

Auch die Heim-EM sei deshalb "kein Ziel" mehr für ihn. Dennoch drücke er der Nationalmannschaft die Daumen und hoffe auf ein erfolgreiches Turnier.

"Ich glaube an eine starke EM im eigenen Land und weiß, was für eine Energie innerhalb des Landes entstehen kann. Daher blicke ich zuversichtlich auf die kommende Europameisterschaft und denke, dass es Deutschland weit bringen wird", gab sich Boateng zuversichtlich.

Für Boateng könnte dann auch Toni Kroos Teil dieser Erfolgsgeschichte werden. Eine Rückkehr des Mittelfeldspielers, wie zuletzt von Bundestrainer Julian Nagelsmann angedeutet, würde er begrüßen, so Boateng.

"Die Erfolge von Toni Kroos sprechen für sich. Er ist langjähriger Führungsspieler bei Real Madrid. Ich finde, dass er fußballerisch in Deutschland zu schlecht wegkommt", erklärte der Abwehrspieler.