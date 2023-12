Medien: Guirassy fordert lediglich "Mini-Gehalt"

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Serhou Guirassy könnte den VfB Stuttgart schon in diesem Transferfenster verlassen

Das Winter-Transferfenster könnte für den VfB Stuttgart ein folgenschweres werden, denn mit Serhou Guirassy steht der mit Abstand erfolgreichste Torjäger der Schwaben womöglich vor einem Abschied. Berichten aus Italien zufolge hat der Top-Stürmer seine Gehaltsforderungen derart weit nach unten geschraubt, dass viele Klubs hellhörig werden dürften.

Die Frage, ob Serhou Guirassy über den Winter hinaus beim VfB Stuttgart bleibt, beschäftigt nicht nur die Schwaben seit vielen Wochen, sondern auch zahlreiche Klubs, die sich um den Stürmer bemühen sollen. Für "nur" 17,5 Millionen Euro kann er das Ländle schon im jetzt anstehenden Transferfenster verlassen - gemessen an seiner famosen Trefferquote ein echtes Schnäppchen.

Und es kommt noch besser: Laut "calciomercato" ist der Guineer im Zuge eines möglichen Wechsels gewillt, von hohen Gehaltsforderungen abzusehen. Dort heißt es, dass der 27-Jährige von seinem neuen Klub lediglich ein Netto-Gehalt in Höhe von lediglich vier Millionen Euro pro Saison fordert. Beim VfB soll er derzeit nur unwesentlich weniger verdienen, laut "Sport Bild" rund 3,5 Millionen Euro.

Guirassy kann beim BVB das Doppelte verdienen

Ob der zweitbeste Torjäger der laufenden Bundesligasaison wirklich nur vier Millionen Euro pro Jahr kassieren will, darf zumindest angezweifelt werden.

Bereits vor einigen Wochen spekulierte "Bild", dass ihm etwa ein Wechsel innerhalb der Liga zum BVB bis zu sieben Millionen Euro jährlich einbringen könnte. Und auch die zahlreichen Premier-League-Klubs, die mit Guirassy in Verbindung gebracht werden, dürften ein deutlich besseres Angebot vorbereiten.

So oder so: Beim VfB werden sie den kommenden Wochen mit einigen Sorgen entgegenblicken. Mit 19 Toren in 16 Pflichtspielen ist Guirassy einer der Garanten für den Erfolg in der laufenden Saison. Vor allem dank seiner sensationellen Quote darf der Fast-Absteiger der Vorsaison jetzt plötzlich von Europa träumen. Ihn zu ersetzen scheint nahezu unmöglich.