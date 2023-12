BVB-Transfers: So steht es um die Wechselkandidaten

IMAGO/nordphoto GmbH / Christian Schulze

Gio Reyna steht beim BVB vor einer ungewissen Zukunft

Die anstehende Transferperiode könnte bei Borussia Dortmund reichlich Bewegung in den Kader bringen. Über die Feiertage hat es bei einigen Personalien offenbar neue Entwicklungen ergeben.

Wie das englische Portal "The Athletic" schreibt, befindet sich derzeit vor allem Giovanni Reyna auf dünnem Eis beim BVB. Für den 21-Jährigen gebe es im System von Trainer Edin Terzic momentan schlicht keine Rolle, analysiert der Beitrag. Die Entwicklung des US-Amerikaners sei zudem in den letzten Jahren stagniert.

Eine baldige Trennung ist wohl das wahrscheinlichste Szenario - ganz gleich, ob sich auf der Trainerposition doch noch etwas tut. Terzic hatte zuletzt auf der internen Krisensitzung kurz vor Weihnachten eigentlich das Vertrauen der BVB-Bosse erhalten. Sollte die Ergebniskrise im neuen Jahr anhalten, könnte seine Position jedoch erneut zur Diskussion stehen.

Ob sich im Januar ein Abnehmer für Reyna findet, ist derweil noch längst nicht ausgemacht, so "The Athletic" weiter. Da der Youngster in der laufenden Saison kaum gespielt hat, sehe ihn momentan wohl kein Klub als direkte Verstärkung.

Ganz anders scheint die Lage bei Donyell Malen. Der niederländische Flügelstürmer soll Anfang Dezember seinen Wechselwunsch bei der BVB-Führung hinterlegt haben.

BVB bei Sancho wohl aus dem Rennen

Laut "The Athletic" gibt es im Verein weiterhin keine allzu großen Widerstände gegen einen Abschied des Top-Torschützen. Die rund 30 Millionen Euro, die als Ablöse im Raum stehen, wären besonders für Klubs aus der Premier League mit Leichtigkeit zu stemmen.

Ein Sinneswandel könnte in Dortmund aber noch einsetzen, wenn die Qualifikation für die Champions League im Januar weiter in Gefahr gerät.

Denn dass die Dortmunder einen Ersatz für Malen fänden, der im Kampf um die Königsklasse direkt mithelfen kann, ist längst nicht ausgemacht. Dem jüngsten Bericht zufolge ist beispielsweise eine Rückkehr von Jason Sancho inzwischen in weite Ferne gerückt.

Der einstige Shooting Star ist bei Manchester United schon zu Saisonbeginn in Ungnade gefallen, im Winter bahnt sich wohl mindestens per Leihe ein Abschied an. Ein Wechsel zum BVB ist laut "The Athletic" aber "sehr unwahrscheinlich".

RB Leipzig und Juventus Turin sollen sich beim 23-Jährige weiter im Rennen befinden. Ein Deal sei aber nur denkbar, wenn United einen Teil des Gehalts übernimmt. In England soll Sancho über zehn Millionen Euro im Jahr verdienen.