Bericht: Eberl-Wechsel zum FC Bayern nur noch "Formsache"

IMAGO/Ulrich Wagner

Max Eberl wird wohl bald neuer Sportvorstand beim FC Bayern

Schon seit Monaten zeichnet sich ab, dass Max Eberl neuer Sportvorstand beim FC Bayern wird. Allzu viel steht dem Wechsel nach München inzwischen nicht mehr im Wege.

Wie die "Abendzeitung" berichtet, soll das Engagement der langjährigen Gladbachers beim Rekordmeister nur noch eine "millionenschwere Formsache" sein. Der FC Bayern muss sich mit RB Leipzig nämlich noch auf eine Ablöse für den 50-Jährigen einigen.

Das Blatt geht aber fest davon aus, dass dies problemlos gelingen und Eberl spätestens zur neuen Saison seinen Dienst an der Säbener Straße antreten wird.

Zuletzt hatte bereits die "Sport Bild" den möglichen Fahrplan einer Eberl-Verpflichtung skizziert. Schon am 26. Februar könnte demnach auf der anstehenden Sitzung des Aufsichtsrats die Berufung des ehemaligen Mittelfeldspielers zum Sportvorstand erfolgen.

Praktisch seit der Entlassung von Hasan Salihamidzic gilt Eberl als großer Favorit auf den vakanten Posten des Sportvorstands. Der Manager soll beim FC Bayern viele Fürsprecher haben.

FC Bayern im personellen Umbau

Auch Vereins-Patron Uli Hoeneß hatte jüngst angedeutet, dass der Umbau des FC Bayern zu Beginn des neuen Jahres abgeschlossen sein soll.

"Sobald wir das Gefühl haben, dass der FC Bayern wieder in ruhigem Fahrwasser ist - ich denke, das wird in der ersten Hälfte des nächsten Jahres sein - dann werden wir, Karl-Heinz und ich, uns wieder zurückziehen und dafür sorgen, dass es im Aufsichtsrat gut läuft", kündigte der 71-Jährige kurz vor Weinachten bei "Servus TV" an.

Hoeneß war gemeinsam mit Karl-Heinz Rummenigge nach den Entlassungen von Salihamidzic und CEO Oliver Kahn am Ende der letzten Saison ins operative Geschäft zurückgekehrt.

Zusammen mit Präsident Herbert Hainer, Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen und Cheftrainer Thomas Tuchel wollten die Bayern-Granden den Rekordmeister stabilisieren.

Der sogenannte Sportausschuss war im vergangenen Sommer zudem für die Kaderplanung an der Isar zuständig. Bald könnte diese wichtige Aufgabe bei Eberl neu gebündelt werden.