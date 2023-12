Günstiger dank Formtief? Bayern will Palhinha-Ablöse drücken

IMAGO/Graham Hunt

Wechselt Joao Palhinha im zweiten Anlauf zum FC Bayern?

Im Januar plant der FC Bayern gleich mehrere Neuzugänge, speziell in der Defensive will der deutsche Rekordmeister aufrüsten. Auch eine sogenannte "Holding Six" könnte dann den Weg nach München finden, als Top-Favorit gilt seit Monaten der Portugiese Joao Palhinha vom FC Fulham. Ein Ablöse-Angebot wie im vergangenen Sommer will der Bundesligist jedoch nicht mehr unterbreiten.

Am Deadline Day im September weilte Joao Palhinha bereits in München, schoss erste Fotos im Bayern-Trikot und wartete auf die Einigung zwischen dem deutschen Branchenführer und seinem Arbeitgeber FC Fulham.

Auf den allerletzten Metern scheiterte der Deal allerdings, weil die Londoner so kurzfristig keinen Ersatz mehr für ihren Leistungsträger auftreiben konnten. Schweren Herzens reiste Joao Palhinha zurück nach England, wo er kurz darauf überraschend verlängerte.

Nichtsdestotrotz soll der FC Bayern weiterhin darüber nachdenken, den 28-Jährigen, der als Wunschspieler von Trainer Thomas Tuchel galt, an die Säbener Straße zu holen - womöglich schon im Winter.

Problem: Laut "Bild" steckt Joao Palhinha derzeit dermaßen tief im Formloch fest, dass der FC Bayern keinesfalls mehr die im Sommer aufgerufenen 65 Millionen Euro zahlen will.

FC Bayern kann sich Schnäppchen wohl abschminken

Tatsächlich tat sich der Nationalspieler in den letzten Wochen ungewohnt schwer, leistete sich immer wieder heftige Aussetzer. Dennoch soll Fulham nicht bereit sein, von seinen Forderungen abzurücken.

Joao Palhinhas aktuelles Arbeitspapier bei den Cottagers ist noch bis 2028 gültig, entsprechend schlecht stehen Bayerns Chancen auf ein Schnäppchen bei dem kantigen Sechser.

"Palhinha träumt immer noch davon, bei Bayern zu spielen. Und Bayern wird im Januar noch mal Druck machen, da bin ich mir sicher", prophezeite der frühere Bundesliga-Profi Fernando Meira erst kürzlich bei "Sport1".

Bis zu einer Einigung scheint es aber noch ein weiter Weg zu sein.