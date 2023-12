Boateng dankt Tuchel und wagt Meisterprognose

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Jérôme Boateng ist dem FC Bayern dankbar

Im Herbst konnte sich Jérôme Boateng als Trainingsgast beim FC Bayern letztlich nicht für einen Vertrag in München empfehlen. Dennoch hegt er deshalb keineswegs einen Groll auf den Rekordmeister.

"Ich bin Thomas Tuchel sehr dankbar für die Möglichkeit, überhaupt mittrainieren zu dürfen. Ich konnte viele sportliche Eindrücke sammeln. Das hat mich nach vorne gebracht und wird sich auszahlen", sagte der 35-Jährige im Interview mit dem "SID".

Gleichwohl wäre eine Rückkehr zum FC Bayern für ihn die Erfüllung eines Traums gewesen. "Natürlich hätte ich das gerne gemacht, das ist kein Geheimnis. Der FC Bayern ist eine Herzensangelegenheit für mich, aber wenn ein Kader fertig besetzt ist, bin ich Leistungssportler genug um dies zu akzeptieren."

Der Weltmeister von 2014 hatte im Oktober zeitweise mit den Bayern-Profis trainiert und hält sich noch immer bei der U23 fit. Sogar konkrete Gespräche über einen Vertrag soll es damals gegeben haben, bis der FC Bayern öffentlich Abstand von der Personalien nahm.

Zum besagten Zeitpunkt litten die Münchnern unter großen Personalsorgen. Zeitweise konnte kein einziger gelernter Innenverteidiger für den Kader berufen werden.

Boateng: FC Bayern wird wieder Meister

Boateng ist sich derweil sicher, dass ihm das Training beim FC Bayern helfen wird, anderswo einen neuen Klub zu finden. "Bayern hat ja oftmals bestätigt, dass ich topfit bin. Dieser Stempel ist sicherlich nicht der Schlimmste", scherzte der Verteidiger.

Auch wenn die Zukunft des Innenverteidigers wohl im Ausland liegt, die Bundesliga wird Boateng weiter verfolgen - allein schon wegen der Spannung im Titelkampf.

"Leverkusen macht es natürlich überragend. In dieser Phase der Saison noch ungeschlagen zu sein, belegt, dass da richtig was an Qualität gebündelt ist", lobte der 314-fache Bundesligaspieler.

Doch am Ende erwartet er das gewohnte Bild in der Tabelle: "Bayern bleibt an Bayer dran. Sie haben in der Liga nur drei Spiele nicht gewonnen und kommen mir in der Gesamtheit trotz des Pokal-Aus medial zu schlecht weg. Ich glaube: Im Mai wird der FC Bayern wieder Meister sein."