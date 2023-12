"Mittelmaß"-Breitseite gegen Manuel Neuer

IMAGO/Christian Schroedter

Manuel Neuer ist beim FC Bayern sportlich wieder unumstritten

Sportlich ist Manuel Neuer trotz seiner monatelangen Verletzungspause beim FC Bayern derzeit über jeden Zweifel erhaben. Auf anderer Ebene ist beim Kapitän des deutschen Rekordmeisters aber nach Ansicht eines Experten noch viel Luft nach oben.

Konkret geht es um das Thema Rhetorik und wie die Münchner Stars sich in der Öffentlichkeit präsentieren. "Da ist viel grau, Mittelmaß", sagte der Kommunikations-Berater Michael Cramer in einem Interview mit dem Online-Portal "Spox".

Neuer beispielsweise sei in Interviews "fürchterlich langweilig", unkte der Experte. "Phrasen, Floskeln. 'Der nächste Gegner ist der schwerste', 'Wir müssen alles geben' und so weiter. Das ist mir für einen Kapitän und die herausragende Rolle, die er im Weltfußball spielt, zu wenig."

"Darauf würde er aber vermutlich antworten, dass er mit seiner bisherigen Herangehensweise super erfolgreich ist, Titel gewinnt und viel Geld verdient. Das muss man anerkennen", schränkte Cramer seine Kritik allerdings ein Stück weit selbst ein.

Ohnehin finde die Kommunikation der Spieler beim FC Bayern mittlerweile nicht mehr nur am Spielfeldrand oder in der Mixed Zone gegenüber Journalisten statt, sondern in den sozialen Netzwerken. "Da sind sie alle nicht schlecht, da geht es aber auch weniger um die Viererkette als um Lifestyle", urteilte Cramer.

FC Bayern: "Zirkus Fußball" lebt von "echten Typen" wie Thomas Müller

Neuer und Co. stünden wegen ihrer fußballerischen Qualitäten im Fokus, erinnerte der Berater für Politiker und Unternehmer. "Man darf nicht erwarten, dass jeder herausragende Kicker auch rhetorische Fähigkeiten mitbringt. Aber dass es hilft, steht außer Frage."

Neuers Teamkollegen Thomas Müller adelte Cramer als "echten Typen" und ergänzte: "Davon lebt der Zirkus Fußball".

Der Torhüter und der Offensivmann tragen seit inzwischen zwölf Jahren das Trikot des FC Bayern gemeinsam. Müller ist in der Kapitäns-Hierarchie Nummer zwei hinter Neuer.