Musiala packt über historisches Tor aus

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Jamal Musiala schoss den FC Bayern zur Meisterschaft

Am letzten Spieltag der vergangenen Saison avancierte Jamal Musiala beim FC Bayern zum Meister-Helden. Sein spätes Tor in Köln verhalf den Münchnern im Fernduell mit dem BVB doch noch zum Titel. Nun hat der deutsche Nationalspieler nochmal über den besonderen Moment gesprochen.

"Die Woche vor dem letzten Spieltag in Köln war wie eine Achterbahnfahrt der Gefühle, was man bestimmt verstehen kann. Zum Wochenstart hatten wir schon so ein Gefühl, dass wir die Meisterschaft verloren haben. Wir waren alle ein bisschen down. Aber von Tag zu Tag wurde es besser, wir haben versucht, so positiv zu bleiben wie möglich", verriet Musiala im "kicker".

Nach einer Heimniederlage der Bayern gegen RB Leipzig am vorletzten Spieltag war Borussia Dortmund in der Tabelle vorbeigezogen, die Feierlichkeiten wurden beim BVB bereits geplant.

Musiala dazu: "Wir haben alle von Tag zu Tag mehr an unsere Chance geglaubt. Wir wussten, dass es noch ein Spiel gibt. Wir mussten in Köln gewinnen, aber Dortmund musste auch erst mal sein Heimspiel gegen Mainz gewinnen und mit der riesigen Erwartungshaltung seiner Fans umgehen. Die Dortmunder hatten also auch eine große Drucksituation."

Ebenjene Drucksituation wurde den Westfalen am Ende zum Verhängnis. Nach einem vollkommen verkorksten ersten Durchgang lag das Team von Trainer Edin Terzic mit 0:2 zurück, die Aufholjagd zum 2:2 kam zu spät.

FC Bayern: "Alle wussten, dass wir besser spielen können"

Musiala wiederum führte den FC Bayern mit seinem Supersolo gegen Köln zum Sieg und damit zur Schale. An seinen Treffer erinnert er sich bis heute gerne.

"Ich habe die ganze Woche mit Anthony Barry an meinen Torabschlüssen gearbeitet, was ich eigentlich immer nach dem Training mache. Wir haben Abschlusssituationen und Torschüsse, die im Spiel kommen könnten, simuliert und trainiert. Immer und immer wieder, mit vielen Wiederholungen. Und dann habe ich genau die Aktion im Spiel bekommen, die ich mit Anthony trainiert hatte, und habe den Abschluss dieses Mal reingemacht", verriet der 20-Jährige.

Nach seinem Tor sei er "unglaublich erleichtert" gewesen, erklärte Musiala: "Es war ein großer Moment für mich, mein größter, seit ich beim FC Bayern spiele. Da waren so viele Emotionen, dass ich nicht wusste, was ich machen soll. Ich habe einfach rumgeschrien vor Freude und bin rumgesprungen."

Bei aller Euphorie kam jedoch auch die Selbstkritik nicht zu kurz: "Natürlich haben wir den Moment sehr genossen und die Meisterschaft gefeiert, aber wir wussten alle, dass wir besser spielen können."