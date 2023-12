FC Bayern? VfB? Hoeneß spricht über Zukunft

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Sebastian Hoeneß ist noch bis 2025 an den VfB Stuttgart gebunden

Erfolgstrainer Sebastian Hoeneß ist noch bis 2025 an den VfB Stuttgart gebunden. In einem Interview sprach der 41-Jährige nun über seine Zukunft und ob er sich einen Wechsel zum BVB oder FC Bayern vorstellen kann.

Die aufkommenden Wechsel-Gerüchte ordnete Hoeneß im "kicker" lediglich als "Bestätigung für die Arbeit, die wir hier gemeinsam leisten" ein.

Über eine Vertragsverlängerung in Stuttgart hat es allerdings noch keine Gespräche mit den VfB-Bossen gegeben. "Ich habe noch einen bis 2025 laufenden Vertrag. Für einen Trainer ist das lange. Es gibt nicht viel dazu zu sagen, außer dass ich mich sehr wohlfühle. Ich glaube, das ist erkennbar", betonte er.

Die Frage, ob er sich einen Wechsel zum BVB oder FC Bayern vorstellen kann, stellt sich für Hoeneß nicht wirklich.

"Ich habe einen Vertrag und mache keinen Hehl daraus, dass ich mich hier sehr wohlfühle. Es macht für uns als Mannschaft wie auch für mich als Trainer keinen Sinn, allzu weit in die Zukunft zu blicken", so der Neffe von Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß, der ergänzte: "Ich habe nie eine Karriereplanung gehabt, habe mir nie vorgenommen, zu diesem oder jenem Zeitpunkt an einem bestimmten Punkt zu sein. "

Champions League? "Keine Sekunde nachgedacht"

Mit der Entwicklung beim VfB Stuttgart ist Hoeneß sehr zufrieden. "Aber ich weiß auch, dass sich die Dinge im Fußball schnell ändern können. Deshalb gehe ich mit einer klaren, realistischen Einschätzung an die Dinge ran, kommuniziere das auch nach innen und nach außen", merkte der Coach an.

Eine mögliche Champions-League-Qualifikation spielt für Hoeneß keine Rolle: "Darüber habe ich noch keine Sekunde nachgedacht. Es ist wichtig, dass wir uns im Hier und Jetzt bewegen."

Dass die Fans träumen, sei allerdings in Ordnung. "Unsere Aufgabe ist es aber, bei uns und unserer Arbeit zu bleiben. Wenn ich das Gefühl habe, dass wir unseren Weg verlassen, werde ich gegensteuern", hob Hoeneß hervor.

In der Winterpause lieht der VfB Stuttgart mit 34 Punkten aus 17 Spielen auf der 3. Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga.