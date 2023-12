Hotelier schwärmt von Star-Gast Harry Kane

IMAGO/RHR-FOTO

Bayern-Star Harry Kane hat in München eine neue Bleibe gefunden

Obwohl Harry Kane schon seit Mitte August in München weilt, hat der Star-Stürmer des FC Bayern erst kurz vor Weihnachten eine dauerhafte Bleibe gefunden. Bis zuletzt wohnte der Engländer mitsamt Familie im Hotel - und hat beim dortigen Chef einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Fast vier Monate lang beherbergte das Fünf-Sterne-Hotel Mandarin Oriental im Herzen von München einen äußerst prominenten Gast. Nach dem Wechsel von Tottenham Hotspur zum FC Bayern stieg kein Geringerer als Harry Kane, der neue Superstar des Rekordmeisters, dort ab.

Vergangene Woche nahm der Kapitän der englischen Nationalmannschaft Abschied vom seinem zwischenzeitlichen Wohnzimmer und zog mit der Familie in eine Villa im Süden von München.

Beim Hotel-Personal bedankte er sich danach mit warmen Worten. "Ein großes Dankeschön an die Mitarbeiter des Hotels, die dafür gesorgt haben, dass ich mich seit meinem Umzug nach München wie zu Hause fühle. Sie haben einen großen Teil dazu beigetragen, dass ich mich so gut einleben konnte", schrieb Kane bei Instagram.

Harry Kane wird beim FC Bayern heimisch

Das Lob des Bayern-Stars freut Hotel-Direktor Dominik G. Reiner ganz besonders, wie dieser nun in der "AZ" verriet. "Wir fühlen uns geehrt und sind zutiefst dankbar für die warmen Worte und die Anerkennung, die Herr Kane gegenüber unserem Team und seinem Münchner zu Hause auf seinem Instagram-Account zum Ausdruck gebracht hat", sagte er dem Münchner Blatt.

Man habe beim Star-Gast stets auf Diskretion geachtet und einen "makellosen Service" geboten, betonte Reiner. "Wir sind stolz darauf, eine Atmosphäre der Ruhe und Vertraulichkeit zu schaffen, in der sich unsere Gäste wie zu Hause fühlen können."

Kane hatte seit seinem Wechsel im vergangenen August nach einem geeigneten Haus für sich, Frau Katie und die vier gemeinsamen Kinder gesucht.

Die Suche nach einer Bleibe gestaltete sich allerdings schwierig, da der frühere Offensivspieler offenbar kein Haus kaufen, sondern zur Miete wohnen wollte.

Vor wenigen Wochen soll er nach Informationen der "Bild" in Baierbrunn in der Nähe von München fündig geworden sein. Der neue Wohnsitz soll an der Isar liegen und durch hohe Mauern neugierige Gäste fernhalten. Im selben Haus wohnten vor Kane schon die ehemaligen Bayern-Stars Lucas Hernández und Mehmet Scholl, schreibt die "AZ".