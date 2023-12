Sané gesteht Fehler: "Zu leicht Angriffsflächen geboten"

IMAGO/Noah Wedel

Erlebte beim FC Bayern ein positives Halbjahr: Leroy Sané

Leroy Sané hat ohne jeden Zweifel das bislang beste Halbjahr beim FC Bayern hinter sich. Zufrieden ist der deutsche Nationalspieler allerdings noch lange nicht.

"Der Druck bei einem Verein wie dem FC Bayern ist viel zu hoch, um sich auf seinen Leistungen ausruhen zu können", stellte der 27-Jährige im Interview mit dem Münchner Klubmagazin "51" klar.

Sané ergänzte: "Zudem ist die Saison noch lang – bis jetzt schaut es ganz gut aus, aber ich will auch zur Stelle sein, wenn es spätestens Richtung Frühling in die entscheidende Phase in der Champions League und in der Meisterschaft geht."

In 24 Pflichtspielen sammelte der Flügelflitzer bereits 18 Scorerpunkte (neun Tore, neun Vorlagen). Konstanter war er seit seinem 49 Millionen Euro teuren Wechsel von Manchester City zum FC Bayern vor dreieinhalb Jahren nie.

FC Bayern: Sané hat "zu leicht Angriffsflächen geboten"

Für seine Leistungsexplosion macht Sané mehrere Faktoren verantwortlich. "Ich hatte unter Thomas Tuchel bereits eine sehr gute Vorbereitung. Alles hat sich sehr gut angefühlt. Und dann hat eines zum anderen geführt", verriet der ehemalige Schalker.

Sein Selbstvertrauen sei mit der Zeit "größer und größer" geworden - auch, weil er aus Rückschlägen die richtigen Schlüsse zog: "Die enttäuschende WM 2022 und das Ausscheiden im Champions League-Viertelfinale haben mir zudem eine Extra-Motivation gegeben, dass diese Saison erfolgreicher wird, da es 2022/23 unter dem Strich einfach nicht sehr zufriedenstellend gelaufen ist."

Sané gestand auch eigene Fehler: "Im Nachhinein gebe ich ja selbst zu, dass ich früher manchmal zu leicht Angriffsflächen geboten habe, in die dann Dutzende Dinge hineininterpretiert wurden. Aber auch daraus lernt man."

Generell sei er "in allen Bereichen erwachsener geworden", hob der wieselflinke Rechtsaußen hervor: "Ich hatte in meiner Karriere Ups and Downs, aber auch aus den Downs habe ich vieles lernen können."