Überraschung: Choupo-Moting fehlt in Kameruns Turnier-Kader

IMAGO/John Patrick Fletcher

Steht dem FC Bayern im Januar womöglich doch zur Verfügung: Eric Maxim Choupo-Moting

Bislang ging man beim FC Bayern davon aus, zum Start der zweiten Saisonhälfte auf drei etablierte Profis verzichten zu müssen. Anders als Min-jae Kim (Asien-Cup mit Südkorea) und Noussair Mazraoui (Afrika-Cup mit Marokko) muss Eric Maxim Choupo-Moting aber wohl zuhause bleiben: Der Routinier fehlt überraschend im finalen Turnier-Kader Kameruns.

Am Donnerstag wurde das Aufgebot von Nationaltrainer Rigobert Song für den Afrika-Cup 2024, der an der Elfenbeinküste ausgetragen wird, von Kameruns Fußball-Verband veröffentlicht. 27 Spieler sind Teil der Liste, Choupo-Moting allerdings nicht.

Warum der Angreifer des FC Bayern beim Kontinentalturnier nicht dabei ist, blieb zunächst unklar. Informationen über eine mögliche Verletzung gibt es bisher nicht.

Choupo-Moting, der in Hamburg geboren wurde und bis zur U21 für Deutschland auflief, geht seit Sommer 2010 für Kamerun auf Torejagd. In 73 Länderspielen erzielte er 20 Treffer und nahm an drei Weltmeisterschaften teil.

Bayern-Coach Thomas Tuchel dürfte die unerwartete Ausbootung des Stürmers derweil nicht ungelegen kommen. In den vergangenen Monaten drückte beim deutschen Rekordmeister personell gewaltig der Schuh, gleich drei Nationalmannschaftsabstellungen im Januar hätten die Lage noch komplizierter gemacht.

Vertrag von Choupo-Moting beim FC Bayern läuft aus

Choupo-Moting war 2020 ablösefrei von Paris Saint-Germain zum FC Bayern gewechselt, um dem damaligen Goalgetter Robert Lewandowski Verschnaufpausen zu gönnen.

Nachdem der Pole zum FC Barcelona ging, stieg Choupo-Moting einige Zeit zum Stamm-Neuner der Münchner auf. Im letzten Sommer kam mit Harry Kane jedoch ein neuer Top-Mann dazu, der unangefochten gesetzt ist.

Dennoch kam Choupo-Moting in der Hinserie in immerhin 19 Pflichtspielen zum Einsatz, dabei gelangen ihm drei Treffer. Sein aktuelles Arbeitspapier an der Säbener Straße läuft Ende Juni aus.