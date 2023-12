Wildert der FC Arsenal bei BVB und FC Bayern?

IMAGO/RHR-FOTO

Matthijs de Ligt hat das Interesse in England geweckt

Unter Mikel Arteta steckt der FC Arsenal aktuell erneut mittendrin im Titelkampf der Premier League. Um diesmal am Ende der Saison auch wirklich ganz oben zu stehen, sollen im Winter neue Spieler geholt werden. Im Visier sind offenbar auch Stars von BVB und FC Bayern.

Nach Informationen von "The Athletic" planen die Gunners, sich in erster Linie in der Defensive personell zu verstärken. Auf der Wunschliste der Londoner stehen offenbar auch Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund und der Münchner Matthijs de Ligt.

Beide Innenverteidiger gehören dem Bericht nach allerdings eher zu den langfristigen Transferzielen des FC Arsenal. Der Klub sei sich bewusst, dass Marktlage und Vertragssituation es praktisch unmöglich mache, einen der beiden Bundesligaspieler im Januar zu verpflichten.

Großen finanziellen Spielraum scheint es beim amtierenden Vizemeister derzeit nämlich nicht zu geben. Nach dem Rekordtransfers von Declan Rice (rund 120 Millionen Euro) droht ein Verstoß gegen das Financial Fair Play, sollte Arsenal weitere Millionen ausgeben.

Schon im Sommer konnte Torhüter David Raya deshalb zunächst nur per Leihe aus Brentford geholt werden. Nach der Saison greift dann eine Kaufpflicht.

BVB und FC Bayern zu dünn besetzt für Abgänge

Die wahrscheinlichste Lösung sei deshalb, dass Arsenal im Winter per Leihe die Kaderlücken nur kurzfristig stopft. Umsehen müssen sich Arteta und Co. dann wohl auf anderen Märkten.

Denn gerade der FC Bayern dürfte keinerlei Interesse haben, im Winter einen Innenverteidiger abzugeben. Der Rekordmeister sondiert selbst aktuell den Markt, um auf der dünn besetzten Position nachzurüsten.

Erst im Sommer 2022 hatte man de Ligt für knapp 70 Millionen Euro von Juventus Turin verpflichtet. In der laufenden Saison fehlte der Niederländer aber lange Zeit wegen eines Innenbandrisses.

Schlotterbeck war beim BVB derweil in der Hinrunde meist gesetzt. Auch in Dortmund gäbe es mit Mats Hummels und Niklas Süle im Falle eines Abgangs nur noch zwei gelernte Innenverteidiger. Einem Transfer dürfte die Vereinsspitze somit wohl kaum zustimmen.