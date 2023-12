Franz Beckenbauer geht es "nicht gut"

IMAGO/Sammy Minkoff

Franz Beckenbauer (2.v.l.) ist eine der wichtigsten Figuren der Vereinsgeschichte des FC Bayern

Es ist ruhig geworden um die Ikone des FC Bayern und der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, aber Franz Beckenbauer plagen seinem älteren Bruder Walter zufolge nach wie vor gesundheitliche Probleme.

"Wenn ich jetzt sagen würde, es geht ihm gut, dann würde ich lügen, und ich lüge ungern. Es geht ihm nicht gut. Es ist ein ständiges Auf und Ab", sagte Walter Beckenbauer in der ARD-Dokumentation "Beckenbauer", die am 8. Januar 2024 (20:15 Uhr) im Ersten ausgestrahlt wird und ab dem 2. Januar bereits in der Mediathek abrufbar ist.

Franz Beckenbauer hatte sich zuletzt vollständig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Weggefährten äußerten aber immer wieder Sorgen um den Gesundheitszustand des 78-Jährigen.

"Franz hat immer auf der Sonnenseite des Lebens gestanden – bis diese Geschichte um das Sommermärchen 2006 losging. Ich glaube, das ist einer der Gründe für seine gesundheitlichen Probleme. Später kam der frühe Tod seines Sohnes Stephan dazu", sagte Wolfgang Overath im September gegenüber "Sport Bild".

Beckenbauer habe im Alter von 70 Jahren "erstmals im Leben eine Situation erlebt, die ihn wahnsinnig getroffen hat, weil er damit nicht umgehen konnte", erklärte Overath weiter.

Kontakt zu Beckenbauer hat er nicht, so der frühere DFB-Spielmacher. "Er ist schwer zu erreichen", sagte Overath.

Das sagen Lothar Matthäus und Co. über Franz Beckenbauers Gesundheitszustand

Der 1990er-Weltmeister Pierre Littbarski äußerte sich kurz zuvor ebenfalls zu Beckenbauers Gesundheit.

Er habe seinen früheren Nationaltrainer besucht, eine "halbe, dreiviertel Stunde" sei ein Gespräch möglich gewesen, schilderte der 63-Jährige im Interview mit RTL/ntv und sport.de. Auch Littbarski erklärte damals, es gehe Beckenbauer "nicht gut".

RTL-Experte Lothar Matthäus erklärte im August: "Franz hat immer gesagt: Das Wichtigste im Leben ist die Gesundheit. Die hat er zurzeit nicht."