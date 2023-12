Irre Milliarden-Details zur Super League enthüllt

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

BVB-Boss Aki Watzke und auch der FC Bayern lehnen die Super League ab

Sollten FC Bayern und BVB bei ihrem kategorischen "Nein" zur umstrittenen Super League bleiben, könnten den beiden Bundesliga-Schwergewichten satte Einnahmen entgehen.

Wie spanische Medien übereinstimmend berichten, wollen Investoren aus den USA und Europa in den ersten drei Jahren rund 15 Milliarden Euro in die neue internationale Elite-Liga pumpen, sollte diese tatsächlich an den Start gehen.

Von den fünf Milliarden Euro Budget pro Saison sollen die 64 teilnehmenden Klubs 4,6 Milliarden Euro einstreichen - rund doppelt so viel also, wie aktuell in den Europapokal-Wettbewerben der UEFA ausgeschüttet werden.

400 Millionen Euro sollen in einen Solidaritätsfonds fließen und dadurch dem Amateurfußball sowie nicht teilnehmenden Vereinen zugute kommen.

Den Berichten zufolge soll die Super League ihren Betrieb bereits im September 2025 aufnehmen. Finanzieren soll sich das Event in erster Linie über Werbung.

Der Europäische Gerichtshof hatte kurz vor Weihnachten mit einem Urteil die Tür für die Super League zumindest theoretisch geöffnet. Die höchste europäische Instanz stellte einen "Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung" durch UEFA und FIFA fest. Einer Genehmigung neuer Wettbewerbe durch die beiden Verbände für ein Konkurrenzprodukt bedürfe es nicht, urteilten die 15 Richter der Großen Kammer.

FC Bayern, BVB und Co. lehnen Super League ab

Zahlreiche Top-Klubs, darunter auch der FC Bayern sowie Borussia Dortmund, sprachen sich aber gegen die Gründung der Super League aus.

"Wir haben das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Kenntnis genommen. Dies ändert aber nichts an der Haltung des FC Bayern und an der Haltung der ECA, dass ein solcher Wettbewerb einen Angriff auf die Bedeutung der nationalen Ligen sowie die Statik des europäischen Fußballs darstellen würde", sagte Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.

Dortmunds Klub-Boss Hans-Joachim Watzke betonte, der BVB stehe für eine Super League "nicht zur Verfügung".