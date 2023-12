Dreesen reagiert auf scharfe Kimmich-Kritik

IMAGO/Mladen Lackovic

Jan-Christian ist seit Sommer 2023 CEO des FC Bayern

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen vom FC Bayern hat in deutlichen Worten auf die Kritik von DFB-Vize Ralph-Uwe Schaffert an Joshua Kimmich reagiert.

"Ich bin von diesen Aussagen mehr als irritiert", sagte Dreesen gegenüber "Bild". "Es ist nicht nachvollziehbar, wenn der Vizepräsident des DFB die Leistungen eines verdienten und wichtigen Nationalspielers wie Joshua Kimmich in dessen Klub kritisiert."

Der Klub-Boss des deutschen Rekordmeisters führte aus: "Damit erweist er der Nationalmannschaft einen Bärendienst. Es gibt genug Themen beim DFB, mit denen sich Herr Schaffert hätte beschäftigen können, bevor er öffentlich solche Aussagen macht."

Schaffert hatte zuvor in einem Interview mit der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" und der "Neuen Presse" erklärt, Kimmich sei "den Beweis bisher schuldig geblieben", ein Führungsspieler zu sein. "Auch im Verein."

Neben Kimmich rückte Schaffert auch DFB-Kapitän Ilkay Gündogan (FC Barcelona) ins Zentrum seiner Kritik. Es sei so, dass der frühere BVB-Profi "seltsamerweise im Verein überragend spielt und der dann in der Nationalmannschaft so spielt, dass man auf die Idee kommen könnte: Hat der jetzt seinen minderbegabten Zwillingsbruder geschickt?"

Auch Rudi Völler reagiert auf Kritik

Ohnehin ließ der DFB-Vize kein gutes Haar am aktuellen Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

"Es wäre mal an der Zeit, das spielende Personal radikal zu wechseln", sagte der Chef des Norddeutschen Fußballverbandes und des Niedersächsischen Fußballverbandes. "Früher war es mal eine Ehre, für Deutschland zu spielen. Heute habe ich bei einem Großteil das Gefühl, es ist eine Belastung. Dann soll ich es doch lassen, wenn ich diese Einstellung habe."

Vor Dreesen gab auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler Schaffert bereits Kontra. "Im DFB hat jeder seine Aufgabe. Es ist schön, dass die Nationalmannschaft alle interessiert, und Kritik ist nach den letzten Spielen völlig in Ordnung. Aber die Art und Weise, unsere wichtigen Spieler so überzogen zu kritisieren, geht nicht", sagte der Weltmeister von 1990.