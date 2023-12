Medien: BVB plant Mega-Angebot für United-Youngster

IMAGO/Allstar Picture Library Ltd

ManUnited-Youngster Daniel Gore steht angeblich beim BVB auf dem Zettel

Auf der Suche nach dem nächsten Jude Bellingham ist der BVB offenbar einmal mehr in der Premier League fündig geworden. Englischen Medien zufolge wollen sich die Dortmunder um einen echten Rohdiamanten von Manchester United bemühen.

Mit Transfers von jungen englischen Spielern hat der BVB in den letzten Jahren bekanntlich gute Erfahrungen gemacht. Nach den erfolgreichen Verpflichtungen von Jadon Sancho und Jude Bellingham peilen die Schwarz-Gelben nun angeblich das Triple an.

Wie das Portal "footballinsider247" exklusiv erfahren haben will, steht ManUnited-Juwel Daniel Gore weit oben auf der Wunschliste der Dortmunder. Demnach wollen sich die Borussen schon in diesem Winter um den 19-jährigen Mittelfeldspieler bemühen.

BVB plant "großes Angebot"

Sollten die Bemühungen in der kommenden Transferperiode scheitern, will es der BVB dem Bericht zufolge im Sommer erneut probieren. Dann mit einem "großen Angebot". Um welche Größenordnung es genau geht, ist allerdings nicht bekannt.

Wie viel Ablöse für Gore fällig werden würde, kann nur spekuliert werden. Ein Schnäppchen dürfte das United-Eigengewächs allerdings nicht werden. Erst im Juli diesen Jahres verlängerte der Mittelfeldspieler seinen Vertrag bei den Red Devils. Die Laufzeit ist offiziell nicht bekannt.

Sancho-Rückkehr zum BVB wohl kein Thema

Gore wurde in der laufenden Saison Stück für Stück an die erste Mannschaft des englischen Rekordmeisters herangeführt. Bereits während der Vorbereitung sammelte er erste Minuten bei den Senioren. Zu zwei Einsätzen und einigen Kader-Nominierungen hat es seitdem für den 19-Jährigen gereicht, der einer der führenden Spieler in der U23-Mannschaft der Engländer ist.

Vermehrt wurde der BVB in den vergangenen Wochen auch mit einer Rückholaktion von Jadon Sancho in Verbindung gebracht. Jüngsten Meldungen zufolge sind diese Pläne jedoch wieder zu den Akten gelegt worden. Erst in dieser Woche vermeldete "The Athletic", eine erneute Verpflichtung des Ex-BVB-Profis sei sehr unwahrscheinlich.