FC Fulham beobachtet BVB-Flirt als Palhinha-Ersatz

IMAGO/Ryan Browne/Shutterstock

Der Wechsel von Joao Palhinha vom FC Fulham zum FC Bayern platzte im Sommer erst in letzter Sekunde

Der Wechsel von Joao Palhinha vom FC Fulham zum FC Bayern platzte im Sommer erst in letzter Sekunde, weil der Klub aus der Premier League keinen gleichwertigen Ersatz mehr fand. Nun bereiten die Cottagers sich intensiv auf den Abgang des Portugiesen vor. Offenbar im Fokus: Ein Mittelfeldspieler aus Brasilien, der auch bereits beim BVB gehandelt wurde.

Der FC Bayern will sich im Winter in der Abwehr verstärken, doch auch der Markt fürs defensive Mittelfeld wird Medienberichten zufolge weiter mit großem Interesse verfolgt. Seit Monaten werden verschiedene Transfer-Kandidaten für die sogenannte "Holding Six" in München gehandelt.

Besonders oft wird in diesem Zusammenhang Joao Palhinha vom FC Fulham genannt, der bereits in Sommer auf dem Sprung zum deutschen Rekordmeister stand. Rund 65 Millionen Euro hätte der Bundesligist für den portugiesischen Nationalspieler dem Vernehmen nach auf den Tisch gelegt.

FC Bayern: Keine 65 Millionen für Joao Palhinha

Laut "The Atletic" wäre eine ähnliche Summe im Winter fällig, sollte der FC Bayern einen erneuten Vorstoß bei dem 28-Jährigen wagen. Problem: Laut "Bild" steckt der defensive Mittelfeldspieler derzeit dermaßen tief im Formloch fest, dass die Münchner keinesfalls mehr die im Sommer aufgerufenen 65 Millionen Euro zahlen wollen.

Dennoch bereitet sich der Londoner Klub intensiv auf den Abgang seines Stammspielers vor. Im Fokus steht den Informationen von "The Atletic" zufolge André von Fluminense, den die Cottagers bereits seit über einem Jahr genau beobachten sollen. Aus dem Umfeld des Spielers will das Online-Portal erfahren haben, dass der 22-Jährige den brasilianischen Top-Klub im Januar wohl verlassen wird.

Zum Selbstläufer wird der Transfer aber dennoch nicht. Bereits Mitte November hatte Sportjournalist Ben Jacobs bei "Give Me Sport" berichtet, dass mit dem BVB, dem FC Arsenal und FC Liverpool mehrere Top-Klubs an dem brasilianischen Nationalspieler interessiert sind. Demnach könnte André bis zu 40 Millionen Euro kosten.