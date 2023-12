Medien: Ultimatum für Alphonso Davies

IMAGO/Christian Schroedter

Davies wird mit einem Abschied vom FC Bayern in Verbindung gebracht

Gerüchte, Real Madrid habe Alphonso Davies vom FC Bayern als eine der Wunschverpflichtungen für den kommenden Sommer ausgemacht, halten sich seit Monaten in den Medien. Nun sollen die Königlichen so langsam auf eine Entscheidung drängen.

Real Madrids Präsident Florentino Pérez soll höchstpersönlich ein "Ultimatum" ausgerufen haben. Das berichtet "El Nacional".

Demnach hat der Kanadier rund zwei Monate Zeit, eine Entscheidung bezüglich seiner Zukunft zu treffen.

Wie diese letztlich aussehen könnte, darüber lässt sich derzeit nur rätseln. Unlängst soll Davies eine erste Offerte des FC Bayern, seinen Vertrag über den Sommer 2025 hinaus zu verlängern, abgelehnt haben. Die "Marca" berichtete in diesem Zusammenhang, dass eine Verlängerung mehr denn je auf der Kippe stehe.

Das könnte sich schlagartig ändern, sollte die Information über das vermeintliche Real-Ultimatum zutreffen und Davies nicht in Bälde tätig werden.

Sollte Davies hingegen positive Rückmeldung auf den Vorstoß der Madrilenen geben, würde man in der spanischen Hauptstadt alle Hebel in Bewegung setzen, um den Deal möglich zu machen, so "El Nacional."

"Für alle Fälle", so der Bericht der katalanischen Online-Zeitung weiter, sondiert Real allerdings bereits den Markt nach potenziellen Alternativen. In den Fokus soll dabei vor allem Miguel Gutiérrez gerückt sein.

Real-Alternative auch beim FC Bayern gehandelt

Den 22-Jährigen verkaufte Real erst 2022 für vier Millionen Euro an den FC Girona, wo der Linksverteidiger derzeit für Furore sorgt und kaum eine Pflichtspielminute verpasst.

Brisant: "Sport1" zufolge spielt Gutiérrez auch in den Überlegungen des FC Bayern eine Rolle, sollte man keine Einigung mit Davies erzielen können. Außerdem soll der Spanier eine festgeschriebene Ablöse haben, die bei nicht gerade geringen 35 Millionen Euro liegt. Madrid soll sich zudem ein Vorkaufsrecht zusichern lassen haben.