Wie einst der FC Bayern? BVB bereitet das Terzic-Aus vor

Nuri Sahin (r.) wird Co-Trainer beim BVB

Borussia Dortmund holt Nuri Sahin ins Trainerteam - vorerst als Assistent von Edin Terzic. Mit dem Personal-Hammer bereitet der BVB aber auch eine mögliche Entlassung des umstrittenen Chefcoaches vor - ausgerechnet der FC Bayern lässt grüßen. Ein Kommentar.

Offiziell von Borussia Dortmund vermeldet ist die Personalie noch nicht. Dass Nuri Sahin zum BVB zurückkehrt, ist angesichts zahlreicher übereinstimmender Medienberichte sowie einer Bestätigung aus der Chefetage seines Noch- beziehungsweise Ex-Arbeitgebers Antalyaspor aber ein offenes Geheimnis.

Der angebliche Dortmunder Plan sieht vor, dass der 35-Jährige zunächst als Assistent von Edin Terzic installiert werden soll - dem Vernehmen nach mit dem Ziel, das angeknackste Verhältnis zwischen Trainerteam und Mannschaft wieder zu verbessern. Im kommenden Sommer könnte Sahin dann die Rolle als Technischer Direktor beim BVB übernehmen.

Zur Erinnerung: Diese Stelle ist vakant, seit Terzic von dort aus im Sommer 2022 den entlassenen Marco Rose als Chefcoach ersetzte. Die Erkenntnis, dass Sahin, der in der Türkei erfolgreich an der Seitenlinie arbeitete, damit inoffizieller BVB-Schattentrainer wird, ist also nicht weit hergeholt.

Terzics nach einem in Teilen desaströsen Halbjahr ohnehin wackelige Position wird die Sahin-Verpflichtung nicht stärken - im Gegenteil.

FC Bayern als Vorbild für den BVB?

Fortan dürfte nach jedem nicht gewonnenen Spiel des BVB noch mehr als bisher die Frage nach einem Trainer-Wechsel aufkommen. Den vermeintlich idealen Nachfolger für Terzic hat man dann ja schon in den eigenen Reihen.

Sollten die BVB-Bosse dieses Szenario im Zuge der aktuellen Personalplanung nicht mitdenken, wäre das extrem naiv. Sie bereiten sich also mit Sahins Rückkehr auch auf eine Terzic-Entlassung vor, sollte diese nötig werden - und das womöglich schon weit vor dem kommenden Sommer.

Vielleicht haben Hans-Joachim Watzke und Co. bei ihren Gedankenspielen ja auch in Richtung München geschielt.

Als dort im Sommer 2019 erste Zweifel am damaligen Cheftrainer Niko Kovac aufkamen, integrierte der FC Bayern Hansi Flick in seinen Trainerstab.

Kurz darauf ging es für Kovac nicht mehr weiter, Schattentrainer Flick übernahm den Chefposten - und führte die Mannschaft auf Anhieb zum historischen Titel-Sextuple.

Tobias Knoop