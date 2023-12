Bologna-Boss spricht Machtwort bei Zirkzee

IMAGO/HOCH ZWEI / Italy Photo Press

Joshua Zirkzee könnte zum FC Bayern zurückkehren

Der Poker um Joshua Zirkzee vom FC Bologna nimmt immer weiter Fahrt auf. Marco Di Vaio, Technischer Direktor des Serie-A-Klubs, sprach nun über die Zukunft des früheren Stürmers vom FC Bayern.

Für 8,5 Millionen Euro wechselte Zirkzee im Sommer 2022 vom FC Bayern zum FC Bologna. Dabei sollen sich die Münchner eine Rückkaufklausel zugesichert haben. Das bestätigte Di Vaio nun.

"Die Ausstiegsklausel gilt nur für die Bayern. Für die anderen Vereine ist der Preis offen", sagte der Technische Direktor zur "Gazzetta dello Sport".

Über die Höhe der Rückkaufoption gibt es widersprüchliche Meldungen. Sowohl 20 bis 25 Millionen als auch 40 Millionen Euro wurden bereits gehandelt.

Neben der Rückkaufklausel soll sich der FC Bayern eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 50 Prozent zugesichert haben.

Zirkzees Vertrag in Bologna ist noch bis 2026 datiert. Zuletzt wurde der Niederländer immer wieder mit einem vorzeitigen Abschied in Verbindung gebracht.

Mischt der VfB Stuttgart bei Zirkzee mit?

Nachdem Transferexperte Ekrem Konur berichtete, dass mit der SSC Neapel, Inter Mailand und Juventus Turin gleich drei Hochkaräter aus der Serie A einen Kauf von Zirkzee im anstehenden Winter-Transferfenster anstreben, schrieb "fichajes.net" den 22-Jährigen zu Newcastle United.

Auch der VfB Stuttgart wurde bereits als Abnehmer gehandelt. "Warum nicht? Stuttgart könnte passen", sagte "Sky"-Reporter Florian Plettenberg.

Beim VfB könnte der 22-Jährige in die Fußstapfen von Serhou Guirassy treten. Der Goalgetter wird immer wieder mit einem Abschied von den Schwaben in Verbindung gebracht, seine Ausstiegsklausel soll bei 20 Millionen Euro liegen.

Di Vaio stellte allerdings klar, dass der FC Bologna Zirkzee im Winter nicht verkaufen will. "Im Januar werden wir unsere Top-Spieler nicht abgeben", betonte er und ergänzte: "Wie viele Anrufe wir erhalten haben? Keinen. Und wir würden sowieso nicht antworten. Joshua ist ein einzigartiger Spieler."

In der italienischen Universitätsstadt startet Zirkzee in dieser Saison durch. In 19 Pflichtspielen erzielte der Niederländer bereits acht Treffer. Hinzu kommen vier Vorlagen.