Transfer-Hammer? FC Bayern offenbar an BVB-Star dran

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Wechselt Nico Schlotterbeck (r.) vom BVB zum FC Bayern?

Der FC Bayern sucht händeringend nach einer Verstärkung für die Abwehr. Insbesondere die dünne Personallage in der Innenverteidigung macht dem deutschen Rekordmeister zu schaffen. Nun machen wilde Gerüchte um ein Interesse der Münchner an einem BVB-Star die Runde.

In den vergangenen Wochen wurden zahlreiche Kandidaten beim FC Bayern gehandelt, die das dünn besetzte Abwehrzentrum der Münchner verstärken könnten. Von Königslösung Ronald Araújo und dem FC Barcelona erhielt der Bundesligist eine Absage. Auch Raphael Varane soll für den Klub laut Medienberichten zu teuer sein.

Daher wird sich der deutsche Rekordmeister nach Alternativen umschauen müssen. Laut Transferexperte Ekrem Konur soll nun auch Nico Schlotterbeck ein Kandidat an der Isar sein. Der deutsche Nationalspieler steht noch bis 2027 beim BVB unter Vertrag. Dass Borussia Dortmund seinen Leistungsträger während der Saison zum größten Konkurrenten ziehen lässt, darf mindestens bezweifelt werden.

BVB: Schlotterbeck auch in der Premier League begehrt

In seinem Bericht auf X (ehemals Twitter) nennt Konur mit dem FC Arsenal, Tottenham Hotspur und Manchester United weitere Top-Klubs, die angeblich an dem 24-Jährigen dran sind. Zuletzt hatte auch "The Athletic" von einem Interesse der Gunners berichtet. Auch Mathijs de Ligt vom FC Bayern soll auf der Liste des englischen Vize-Meisters stehen, heißt es.

Schlotterbeck war im Sommer 2022 für 20 Millionen Euro vom SC Freiburg in den Ruhrpott gewechselt. In der Hinrunde war der Defensivspieler meist gesetzt. Schon 23 Pflichtspiele absolvierte der Linksfuß in der laufenden Saison, Trainer Edin Terzic gilt als treuer Förderer des gebürtigen Schwaben.

Mit Mats Hummels und Niklas Süle stehen nur zwei weitere Innenverteidiger auf Bundesliga-Niveau im Kader der Westfalen. Einem Transfer dürfte die Vereinsspitze somit wohl kaum zustimmen.