BVB-Juwel Rijkhoff winkt Beförderung

IMAGO/Patrick Ahlborn

Anfang 2021 war Julian Rijkhoff von Ajax Amsterdam zu Borussia Dortmund gewechselt. Der erhoffte Durchbruch bei den Profis blieb dem 18-Jährigen bislang jedoch verwehrt. Nun soll das Offensiv-Juwel im Winter eine neue Chance beim Vizemeister erhalten. Sollte der Niederländer diese nicht nutzen, könnte Rijkhoff den BVB verlassen.

Mitte Dezember hatte die "Bild" berichtet, dass sich Ajax Amsterdam mit einer Verpflichtung von Borussia Dortmunds U19-Torjäger Julian Rijkhoff beschäftigt.

Den Informationen der "Ruhr Nachrichten" zufolge habe eine Rückkehr zum niederländischen Rekordmeister "bereits mehrfac im Raum gestanden. Mittlerweile gebe es auch Interesse anderer Klubs, so das vereinsnahe Blatt weiter.

Den Traum von der Bundesliga konnte sich Rijkhoff beim BVB, wo er noch bis 2026 unter Vertrag steht, bislang nicht erfüllen.

Der 18-Jährige machte bislang ausschließlich im Nachwuchsbereich auf sich aufmerksam. 50 Tore und zwölf Vorlagen in 56 Einsätzen für die U19 der Schwarz-Gelben stehen auf Rijkhoffs Konto. Zudem netzte er 13 Mal in 24 Youth-League-Spielen ein, und legte drei Treffer vor.

BVB-Juwel Julian Rijkhoff rückt in Seniorenbereich auf

Der Sprung in den Seniorenbereich blieb ihm bislang aber verwehrt. Zu Saisonbeginn sollte sich Rijkhoff in der U23 in der 3. Liga beweisen, kam dort aber nicht zum Zug - und das, obwohl er und sein Berater Dick van Burik ihn sogar bereits zeitnah in der Profimannschaft sehen. Auch im Kader für die USA-Tour vor der Saison tauchte der Junioren-Nationalspieler etwas überraschend nicht auf.

Doch nun winkt dem Sturm-Juwel offenbar die nächste Gelegenheit, sich für Einsätze im Seniorenbereich zu empfehlen. Laut "Ruhr Nachrichten" wird Rijkhoff für die Wintervorbereitung aus dem U19-Kader befördert. Ob der Angreifer bei der U23 oder sogar der ersten Mannschaft mittrainieren darf, sei aber noch offen.