Ex-BVB-Star geht ins Dschungelcamp

IMAGO/Eduard Martin

David Odonkor (r.) spielte einst für den BVB in der Bundesliga

Bei der Heim-WM 2006 machte sich David Odonkor mit der vielumjubelten Torvorlage zum 1:0-Siegtreffer gegen Polen in der letzten Sekunde unsterblich. Nun stellt sich der 39-Jährige, der viele Jahre in der Jugend des BVB verbrachte, im RTL-Dschungelcamp einer neuen Herausforderung.

Deutscher Meister 2002, WM-Dritter 2006, 75 Bundesligaspiele, 16 Länderspiele: Die Karriere von David Odonkor ist durchaus nicht arm an Höhepunkten. Seine Glanzzeit hatte der pfeilschnelle Rechtsaußen bei Borussia Dortmund, wo er zunächst den Sprung aus dem Nachwuchsbereich ins Profi-Team und dann zum Leistungsträger schaffte.

2006 verkaufte ihn der BVB dann für damals üppige 6,5 Millionen Euro an Real Betis. 5 Jahre mit 40 Einsätzen in La Liga verbrachte Odonkor in Spanien. Danach startete der gebürtige Ostwestfale eine wahre Odyssee durch die Niederungen des Fußballs. Alemannia Aachen, Hoverla Uzhgorod in der Ukraine, SV Wilhelmshaven als Spieler und Trainer-Engagements in Verl, Herford oder Hamm - Odonkor war viel unterwegs.

Ex-BVB-Star gewann bereits "Promi Big Brother"

Doch zuletzt wurde es ruhiger um den 39-Jährigen. Das wird sich nun aber ändern. Denn der Ex-Profi nimmt an der Reality-TV-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" teil. Die erste Folge der Staffel läuft am 19. Januar 2024 um 20:15 auf RTL. "Ich will mir noch nicht so viele Gedanken machen", gab sich der Ex-BVB-Star vor der Sendung gelassen.

Für Odonkor ist der Auftritt im Dschungelcamp nicht der erste im deutschen Fernsehen. Der gebürtige Bünder nahm 2015 mit seiner damaligen Frau Suzan an der TV-Show "Dance Dance Dance" an. Mit seiner 15-jährigen Tochter Adriana ist der ehemalige Fußballer zudem des Öfteren bei "Comeback oder weg?" zu sehe.

Auch seinen Ehrgeiz hat der WM-Held 2006 bereits unter Beweis gestellt. 2017 gewann Odonkor die dritte Staffel von "Promi Big Brother". Ein Warnzeichen für die anderen Teilnehmer des Dschungelcamps?