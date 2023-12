Nächste heftige Breitseite für den BVB

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Die Kritik am BVB reißt nicht ab

Der BVB hat eine über weite Strecken enttäuschende erste Saisonhälfte hinter sich. Für die erhoffte Aufholjagd nach der Winterpause hat Borussia Dortmunds Chefcoach Edin Terzic mit Nuri Sahin und Sven Bender nun zwei frühere Publikumslieblinge an die Seite gestellt bekommen. Ungeachtet dessen sieht Kult-Reporter Manfred Breuckmann die Westfalen auf einem riskanten Weg.

"Beim BVB stehe ich vor einem großen Rätsel. Beim 1:1 gegen Mainz hat die Mannschaft ihre beiden Seiten sogar in einem Spiel gezeigt. In Halbzeit eins eine druckvolle Offensive, in Halbzeit zwei dann ein Fehlerfestival ohnegleichen. So geraten schon die ersten vier Plätze ein bisschen außer Sichtweite", fasste Breuckmann den Status quo in Dortmund im "WAZ"-Interview zusammen.

Nach 16 Bundesliga-Spieltagen belegen die Schwarz-Gelben nur Tabellenplatz fünf, die neuerliche Qualifikation für die Champions League ist in Gefahr. "Mentalität darf man ja in Dortmund nicht mehr sagen. Aber es hat schon ein bisschen was damit zu tun", legte Breuckmann den Finger in die Wunde.

Der 72-Jährige weiter: "In den letzten acht Bundesliga-Spielen gab es nur einen Sieg, das kann man nicht vermitteln." Und doch hielten die Verantwortlichen an Trainer Terzic fest und stellten ihm neue Assistenten zur Verfügung.

Hemmt ein "psychologisches Moment" den BVB?

Breuckmann ist überzeugt, dass die Probleme beim BVB tiefer liegen. Zu wechselhaft waren die Leistungen in den vergangenen Monaten, zu groß die Unterschiede zwischen nationalen und internationalen Wettbewerben.

"Es kommt im Moment wahrscheinlich auch ein psychologisches Moment hinzu, weil die Erfolgserlebnisse in der Bundesliga ausbleiben. Wenn irgendetwas im Spiel ein bisschen schiefläuft oder der Gegner stärker wird, könnten Teile der Spieler denken: 'Ach du liebe Güte, geht das schon wieder los?' Dann setzt sich vielleicht eine Spirale in Gang", mutmaßte der langjährige Radio-Kommentator.