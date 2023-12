Überraschung: Tuchel plant offenbar Treffen mit Kehrer

IMAGO/Sebastian Frej

Angeblich Thema beim FC Bayern: Thilo Kehrer

Auf mehreren defensiven Positionen herrscht beim FC Bayern Handlungsbedarf. Um zwei Baustellen auf einmal beheben zu können, sucht der deutsche Rekordmeister nach Allroundern. Ins Profil passen würde der frühere Schalker Thilo Kehrer, mit dem Trainer Thomas Tuchel angeblich ein Treffen plant.

Ein Verteidiger, der innen wie außen spielen kann, würde dem FC Bayern gut zu Gesicht stehen. In der ersten Saisonhälfte musste Coach Tuchel phasenweise mit einem Rumpfkader auskommen, das Verletzungspech hatte den Bundesligisten im Griff.

Deshalb wollen die Münchner im Winter auf Shoppingtour gehen und neue Optionen für die Hintermannschaft dazuholen. Durchaus überraschend soll Thilo Kehrer dabei ein Thema sein.

Wie das Portal "Fussballtransfers" berichtet, will sich Tuchel in Kürze mit dem 27-Jährigen, der bei West Ham United kaum zum Einsatz kommt, treffen, um sich "ein erstes Bild zu machen von den Absichten und der Verfügbarkeit" des Profis.

Kehrer, der einst beim FC Schalke 04 den Durchbruch geschafft hatte, will in der Winterpause wechseln, um seine Chancen auf ein Ticket für die Heim-EM zu wahren. Zuletzt zählte der Rechtsfuß nicht mehr zum DFB-Aufgebot.

Große Konkurrenz für den FC Bayern

Tuchel und Kehrer arbeiteten bereits bei Paris Saint-Germain erfolgreich zusammen. Nach dem Aus des Trainers sanken die Aktien des Abwehr-Allrounders, der 2022 schließlich für zwölf Millionen Euro zu West Ham weiterzog.

Nach einer ordentlichen Debütsaison in der Premier League geriet Kehrer in den letzten Monaten jedoch aufs Abstellgleis, nur 392 Minuten stand er in der Hinserie auf dem Platz.

Das aktuelle Arbeitspapier des gebürtigen Schwaben ist noch bis 2026 gültig, ein Leihgeschäft wäre somit denkbar. Kehrer fühlt sich in der Innenverteidigung ebenso wohl wie auf der rechten Außenbahn.

Allein ist der FC Bayern im Werben um den DFB-Star freilich nicht: Auch Liga-Konkurrent Eintracht Frankfurt soll an einer Verpflichtung Kehrers interessiert sein, hinzu kommen die Serie-A-Vertreter AC Mailand und AS Rom sowie der FC Sevilla aus Spanien.