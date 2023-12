Ex-Nationalspieler schielt auf Tuchel-Job beim FC Bayern

IMAGO/RHR-FOTO

Seit März 2023 beim FC Bayern: Thomas Tuchel

Obwohl Thomas Tuchel beim FC Bayern bislang ein ständiges Auf und Ab erlebte, sitzt der Trainer in München fest im Sattel. Dennoch schielt ein ehemaliger Nationalspieler perspektivisch auf den Job des 50-Jährigen.

Gemeint ist Roberto Hilbert, der aktuell die U19 von Greuther Fürth betreut. Als Gast des Podcasts "Im Kopf des Trainers" plauderte der Ex-Profi aus dem Nähkästchen.

"Ich war als Spieler in der Bundesliga - und will es auch als Trainer sein. Den Weg werde ich gehen und zu 100 Prozent auch erreichen", kündigte Hilbert vollmundig an.

Als Rechtsverteidiger hatte sich der gebürtige Forchheimer einst einen Namen gemacht, 178 Bundesliga-Partien absolvierte er in seiner Karriere (17 Tore, 26 Vorlagen).

Auf Sicht will Hilbert, der acht Mal für Deutschland auflief, zum deutschen Rekordmeister. Die Frage, zu welchem Verein er eines Tages als Übungsleiter wechseln möchte, beantwortete der 39-Jährige wie folgt: "Immer zum Besten: FC Bayern."

Thomas Tuchel beim FC Bayern noch bis 2025 gebunden

Noch wird sich Hilbert allerdings ein wenig gedulden müssen. Obwohl der FC Bayern in der Liga derzeit nur Tabellenzweiter und zudem schon aus dem DFB-Pokal ausgeschieden ist, genießt Tuchel weiter das Vertrauen seiner Vorgesetzten.

Im März hatte der frühere BVB-Coach das Traineramt von Julian Nagelsmann übernommen. Seine ersten Monate an der Säbener Straße verliefen allenfalls durchwachsen, immerhin führte er die Mannschaft aber noch zur Meisterschaft.

2023/2024 präsentiert sich der FC Bayern unter Tuchel deutlich konstanter, die Ausreißer nach unten sind seltener geworden. Nichtsdestotrotz muss sich der Übungsleiter immer wieder Kritik gefallen lassen.

Das aktuelle Arbeitspapier von Tuchel ist noch bis 2025 gültig. Auf lange Sicht soll Bayer Leverkusens Erfolgscoach Xabi Alonso ein Thema in München sein.

Hilbert hingegen wird wohl erst noch die eine oder andere Zwischenstation im Profibereich einlegen müssen, ehe er für den FC Bayern interessant wird.