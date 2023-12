Karriereende? Manuel Neuer bezieht Stellung

IMAGO/Noah Wedel

Beim FC Bayern wieder gesetzt: Manuel Neuer

Manuel Neuer hat ein bewegtes Jahr hinter sich. Bis zum Herbst war der Weltklasse-Torwart beim FC Bayern ebenso wie in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zum Zuschauen verdammt. Mittlerweile ist der 37-Jährige wieder topfit - und kein bisschen müde.

"Dieses Jahr hat mich insgesamt sicherlich stärker geprägt als alle zuvor. Es war ein Jahr in Extremen. Im Rückblick bin ich für vieles sogar dankbar", verriet Neuer im Interview mit "Münchner Merkur" und "tz".

Der Bayern-Kapitän hatte nach einem Unterschenkelbruch bei einer Ski-Tour im Anschluss an die WM in Katar zeitweise um die Fortsetzung seiner Karriere bangen müssen.

In den vergangenen Monaten ist Neuer jedoch ein beeindruckendes Comeback gelungen, das dem Weltmeister von 2014 wieder alle Möglichkeiten eröffnet, bei der Heim-EM im kommenden Sommer als Nummer eins im DFB-Tor zu stehen.

Neuers Arbeitspapier beim FC Bayern wurde erst kürzlich um eine Saison bis 2025 verlängert. Der Routinier will sich selbst kein zeitliches Karriere-Limit setzen.

Er könne nur sagen, dass er "noch sportliche Ziele vor Augen habe, die auch noch ein wenig Zeit benötigen", erklärte der frühere Schalker: "Ich habe nie gesagt, dass ich bis 40 spielen werde – eher so lange es mir Spaß macht, ich meine Leistung zeigen kann und gebraucht werde".

FC Bayern: Sepp Maier hat nie an Manuel Neuer gezweifelt

Bayerns legendärer Ex-Schlussmann Sepp Maier hatte vor wenigen Tagen im Gespräch mit "Sport1" betont, nie an Neuers Comeback gezweifelt zu haben. "Er ist so ein großer Torwart, er musste einfach zurückkommen", so der Kultkeeper.

Im Zweikampf um den Platz im deutschen Kasten sieht Maier den Münchner klar im Vorteil. "Marc-André ter Stegen ist ein sehr guter Torwart, aber Manu ist auf dem Weg zur alten Form, deshalb gibt es keinen Zweifel, wer bei der EM in Deutschland die Nummer 1 sein wird", stellte der 79-Jährige klar.