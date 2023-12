Verbotene Kontaktaufnahme? Brisantes Gladbach-Gerücht

IMAGO/Fotostand / van der Velden

Wechsel-Gerüchte um Gladbach-Juwel Winsley Boteli

Borussia Mönchengladbach droht womöglich der Abgang von Top-Talent Winsley Boteli. Brisant: Das Werben um die Dienste des 17-jährigen Gladbachers soll den Transfer-Regularien der FIFA widersprechen.

Das zumindest berichtet "Bild". Demnach ist Italiens Rekordmeister Juventus Turin direkt an die Boteli-Seite herangetreten, ohne die Borussia vorab zu informieren.

"Bei uns hat sich niemand gemeldet", bestätigte Sportdirektor Roland Virkus gegenüber dem Boulevard-Blatt.

Verglichen wird das Vorgehen des Serie-A-Klubs mit dem des 1. FC Köln im Fall Jaka Cuber Potocnik. Die Verpflichtung des 18 Jahre alten Slowenen im Januar 2022 brachte dem Gladbacher Erzrivalen letztlich eine Transfer-Sperre der FIFA ein, die der Internationale Sportgerichtshof CAS zuletzt bestätigte. Womöglich droht also auch Juventus ein Nachspiel in der Causa Boteli.

Der Spieler selbst und seine Vertreter sollen von der Offerte aus Turin angetan sein. Kein Wunder, Juve bietet Boteli angeblich einen Dreijahresvertrag mit Option auf zwei weitere Saisons sowie ein sattes siebenstelliges Gehalt.

Gladbach, das den Angreifer unbedingt an den Profi-Kader heranführen will, sind aktuell die Hände gebunden. Wegen des DFB-Regelwerks durfte Boteli bei der Borussia noch keinen Profikontrakt unterschreiben und ist nur durch einen Fördervertrag bis 2025 gebunden.

Gladbach stach FC Bayern und Co. aus

Boteli war im Sommer 2022 aus dem Nachwuchs von Servette Genf nach Gladbach gewechselt. Andere Mitbewerber um seine Dienste wie den SC Freiburg, Bayer Leverkusen und sogar den FC Bayern hatten die Borussen damals dem Vernehmen nach ausgestochen.

Boteli Leistungen in Gladbach sprechen für sich: In der Saison 2022/2023 gelangen ihm in 21 Einsätzen für die U17 starke zwölf Tore und fünf Vorlagen. 2023/2024 steht er nach 15 Pflichtspielen für die U19 bereits bei 15 Treffern und einem Assist.

Hinzu kommt ein Einsatz im Gladbacher Regionalliga-Team im November gegen Rot Weiss Ahlen (3:1), bei dem ihm als Joker auf Anhieb ein Doppelpack gelang.