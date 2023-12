Insider packt aus: Guirassy-Poker "kompliziert"

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Verlässt Serhou Guirassy den VfB Stuttgart im Winter?

Der mögliche Wechsel von Torjäger Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart zur AC Milan gestaltet sich der Einschätzung eines Transfer-Experten zufolge schwierig.

Guirassys Gehaltsforderungen machten die Verhandlungen "kompliziert", schrieb der italienische Journalist Gianluca di Marzio auf seiner Webseite.

Demnach fordere der 27 Jahre alte Guineer ein Salär von fünf Millionen Euro pro Jahr - offenbar zu viel für Milan, das ihn angeblich als eines seiner Hauptziele für das Transferfenster im Januar ausgemacht hat.

Das Problem aus Sicht der Italiener: Guirassy hat auch das Interesse mehrerer Klubs aus der englischen Premier League auf sich gezogen. Für diese seien die finanziellen Dimensionen des Deals kein Problem, schreibt di Marzio.

Der VfB Stuttgart ist in der Causa zum Abwarten verdammt. Guirassy kann die Schwaben dank einer bereits im Winter greifenden Ausstiegsklausel für den vergleichsweise überschaubaren Betrag von 17,5 Millionen Euro verlassen.

19 Treffer in 16 Pflichtspielen für den VfB haben eine ganze Reihe von Interessenten auf den Plan gerufen.

Wechsel vom VfB Stuttgart zum BVB kein Thema für Serhou Guirassy?

Ins Leere laufen aber offenbar Gerüchte um ein Interesse von Borussia Dortmund am Noch-Stuttgarter. Der BVB sieht sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge eher in der Defensive nach Verstärkungen für die Rückrunde um.

"Bild" zufolge sei ein Wechsel innerhalb der Bundesliga grundsätzlich kein Thema für Guirassy. Als sein Wunschziel gilt stattdessen Tottenham Hotspur.

Guirassy fühle sich "mit seiner Familie hier wohl und nimmt eine bedeutende Rolle in der Mannschaft ein", betonte zuletzt VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle: "Das weiß er sehr zu schätzen. In erster Linie geht es ihm darum, Fußball zu spielen und Tore zu schießen. Serhou will in einer funktionierenden Mannschaft spielen. Er betont in den Gesprächen immer wieder, dass er sich beim VfB sehr wohlfühlt."

Er sehe "derzeit keine anderen Anzeichen", als dass der umworbene Profi beim VfB Stuttgart bleibe, so Wehrle weiter.