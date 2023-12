Barca-Juwel vor Bundesliga-Wechsel?

IMAGO/DAISUKE Nakashima

Ángel Alarcón soll das Interesse von RB Leipzig geweckt haben

Der FC Barcelona ist für seine Nachwuchsschmiede La Masia weltberühmt. Allerdings schaffen bei Weitem nicht alle hochgehandelten Rohdiamanten der Katalanen bei Barca selbst dem Sprung zum gestandenen Profi. Das könnte auch für Ángel Alarcón gelten. Der 19-Jährige soll Interesse in der deutschen Fußball-Bundesliga geweckt haben.

Auf der Suche nach einem Offensivspieler, der "für Tempo und Tore sorgt", soll RB Leipzigs Augenmerk auf Ángel Alarcón aus dem Nachwuchs des FC Barcelona gefallen sein. Das berichtet die spanische Sportzeitung "Marca".

Demnach galt das Interesse der Sachsen ursprünglich eigentlich einem anderen Spieler, im Werben um Bryan Zaragoza vom FC Granada mussten die Roten Bullen allerdings Bundesliga-Rekordmeister FC Bayern den Vorzug lassen. Neues Objekt der Begierde der Leipziger soll nun Alarcón sein.

Dem Bericht zufolge handelt es sich allerdings keineswegs um einen Schnellschuss. Die Häscher von RB sollen den Youngster, der im Sturmzentrum und auf den offensiven Flügeln spielen kann, schon einige Zeit beobachten, heißt es.

Der spanische Junioren-Nationalspieler kommt im Saisonverlauf zwar erst auf sieben Einsätze für den Nachwuchs des FC Barcelona (2 Tore), musste allerdings auch den Großteil der Spielzeit verletzungsbedingt passen. Zuletzt fightete er sich zurück und bewies auf Anhieb seinen Wert für das Team.

RB Leipzigs Interesse doch nicht so groß?

Auch für die Profis kam Alarcón bereits zum Einsatz: 2022/23 bestritt er insgesamt fünf Kurzeinsätze, zuletzt gehörte er beim Champions-League-Spiel gegen Royal Antwerpen zum Barca-Kader, wurde jedoch nicht eingewechselt.

Der nächste größere Schritt könnte nun abseits Spaniens bei RB Leipzig erfolgen. Allerdings will "Sport1" erfahren haben, dass das Interesse des deutschen Klubs nicht ganz so enorm sein soll, wie von "Marca" und Co. berichtet.