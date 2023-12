Enthüllt: Tuchel von Bayern-Stars "schockiert"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Tuchel hat den FC Bayern zurück in die Spur geführt

Ende März 2023 übernahm Thomas Tuchel das Ruder beim FC Bayern. Den Job an der Säbener Straße trat er voller Überzeugung an. Was er in den Wochen danach über die Mannschaft lernte, haute ihn aber offenbar aus den Socken.

In schwerer Schieflage übernahm Thomas Tuchel im Frühjahr 2023 die sportlichen Geschicke beim deutschen Rekordmeister aus München. Das jedoch nicht, ohne Zweifel an der Mannschaft zu haben, wie der "kicker" nun enthüllt.

Das Blatt berichtet, dass Tuchel noch vor der ersten Trainingseinheit einige Fragezeichen bezüglich der Mannschaft hatte. So soll er in seiner ersten Analyse unter anderem infrage gestellt haben, ob Joshua Kimmich wirklich ein Sechser ist. Ein Thema, das sich bis heute hartnäckig hält.

FC Bayern am Boden: Tuchel traut seinen Augen nicht

Gleichzeitig soll Tuchel vor dem Beginn seiner Amtszeit schon klar gewesen sein, dass der FC Bayern dringend einen neuen Stürmer braucht, und zwar einen hochkarätigen. Die Verpflichtung eines neuen Knipser hatten die ehemaligen Verantwortlichen Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic im Sommer 2022 hinten angestellt - ein fataler Fehler, wie sich in den Monaten danach herausstellte. Tuchel erkannte das offensichtliche Problem umgehend.

Was der Trainer dann in den ersten Wochen seiner Amtszeit auf dem Platz sah, besorgte ihn laut "kicker" jedoch noch mehr. Die Verfassung der Mannschaft, körperlich wie psychisch, habe ihn "schockiert", heißt es. Tuchel habe ob der Auftritte "teilweise seinen Augen nicht getraut", schreibt das Fachblatt.

Spätestens der Schlag von Sadio Mané gegen Leroy Sané nach dem Champions-League-Spiel gegen Manchester Mitte April habe gezeigt, "dass die vorherige Führung ein völlig unharmonisches Gefüge zusammengestellt hat", so das vernichtende, aber durchaus zutreffende Urteil.

FC Bayern zieht Konsequenzen

Im Sommer zog der FC Bayern schließlich Konsequenzen und baute die sportliche Führung komplett neu auf. Das große Beben sorgte unter anderem dafür, dass der Klub für Harry Kane so tief wie nie zuvor in die Tasche griff. Dazu wurde auch auf weiteren Positionen kostspielig nachjustiert.

Im Winter soll nun erneut nachgelegt werden. Über allem steht dabei die bereits erwähnte Sechser-Frage. Ob Joshua Kimmich wirklich einer ist, hat zumindest Thomas Tuchel für sich längst beantwortet.