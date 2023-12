IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Wer wird beim 1. FC Köln der Nachfolger von Steffen Baumgart?

Nach dem Aus von Steffen Baumgart läuft die Trainersuche des 1. FC Köln auf Hochtouren. Neu gehandelt wird nun ein Übungsleiter, der nicht nur Erfahrung im Abstiegskampf hat, sondern auch weiß, wie man eine Mannschaft von der 2. zurück in die 1. Liga führt.

Die Trainerfrage beim 1. FC Köln ist eine der spannendsten in der laufenden Bundesliga-Winterpause. Wer das Ruder bei den Rheinländern übernimmt, steht nach wie vor nicht fest. Bewerber gibt es einige.

Die "Bild" berichtet, dass nun auch der Ex-Schalke- und Ex-Bochum-Trainer Thomas Reis auf der Liste der Effzeh-Verantwortlichen steht. Der 50-Jährige gelte als "möglicher Kandidat", schreibt das Blatt. Ob es womöglich schon eine konkrete Anfrage gegeben hat, ist jedoch nicht bekannt.

1. FC Köln: Reis kann Aufstieg und Klassenerhalt

Reis stand bis Ende September beim FC Schalke unter Vertrag, ehe er dort nach einer sportlich enttäuschenden Saison vorzeitig entlassen wurde. Knapp ein Jahr zuvor hatte er die Knappen mit dem Auftrag Klassenerhalt in der Bundesliga übernommen. Dieses Ziel erreichte er jedoch nicht.

In den Jahren davor bewies Reis beim VfL Bochum allerdings, dass er in der Lage ist, aus wenig viel zu machen. In seinen drei Jahren "anne Castroper" stabilisierte er das Team zunächst und führte es dann sogar zur Zweitliga-Meisterschaft. Nach dem gelungenen Klassenerhalt im ersten Bundesligajahr musste er 2022/23 aber frühzeitig den Hut nehmen. Der VfL rangierte damals nach sechs Spieltagen mit null Punkten auf dem letzten Platz.

1. FC Köln ohne Kontakt zu Kuntz und Co.

Neben Reis wurden zuletzt auch Namen wie Friedhelm Funkel, Heiko Herrlich, Stefan Kuntz und Enrico Maaßen beim 1. FC Köln gehandelt. Eine Kontaktaufnahme zu einem der genannten Übungsleiter hat es laut "Bild" allerdings bis heute nicht gegeben.

Denkbar ist Informationen der Zeitung zufolge auch eine interne Lösung. Hier werden allen voran Baumgart-Co André Pawlak und U21-Trainer Evangelos Sbonias genannt. Ersterer wird zumindest vorerst in die Rolle des Cheftrainers schlüpfen - aller Voraussicht nach aber nur so lange, bis der Klub einen neuen Coach gefunden hat.