BVB-Abschied? Topklub flirtet mit Can-Transfer

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Verlässt Emre Can den BVB im Winter?

Geht der Kapitän im Winter von Bord? Emre Can ist angeblich in das Blickfeld eines europäischen Spitzenklubs geraten. Dieser könnte Berichten zufolge schon in den kommenden Tagen beim BVB vorstellig werden und sich nach der Verfügbarkeit des Mittelfeldspielers erkundigen.

Endet das Kapitel Emre Can beim BVB in der kommenden Transferperiode? Möglich scheint es, zumindest wenn man einem Bericht der Zeitung "Corriere dello Sport" Glauben schenken kann. Dort heißt es, dass sich mit Napoli ein echter Spitzenklub um den 29-Jährigen bemühen könnte.

Hintergrund der Bemühungen ist unter anderem der Abgang von Eljif Elmas, der sich kurz nach Weihnachten Dortmunds Bundesliga-Konkurrenten RB Leipzig anschloss. Ein weiterer Grund ist der Ausfall von Stammspieler Frank Anguissa, der mit Kamerun am Afrika Cup teilnimmt und dem italienischen Meister dementsprechend einige Wochen fehlen wird. Can gilt dem Bericht zufolge als geeignete Soforthilfe.

Kassiert der BVB 20 Mio. für Emre Can?

Allerdings soll der 29-Jährige für Neapel Stand heute nicht mehr als eine B-Lösung sein. Wunschspieler ist demnach der Ex-Leipziger und Ex-Herthaner Lazar Samardzic, der seit der Saison 2021/22 das Trikot von Udinese trägt und dort regelmäßig mit starken Leistungen auf sich aufmerksam macht.

Als Ablöse für Can bringt die "Corriere dello Sport" unterdessen eine Summe in Höhe von 20 Millionen Euro ins Spiel. Dazu spekuliert das Blatt auf ein Jahresgehalt in Höhe von vier Millionen Euro.

Gibt der BVB Grünes Licht für einen Transfer?

Ob der BVB seinem nominellen Kapitän die Freigabe für einen Winter-Wechsel erteilen würde, kann indes nur spekuliert werden. Klar ist, dass sich die Verantwortlichen vom Nationalspieler, der vertraglich noch bis 2026 an die Schwarz-Gelben gebunden ist, auf dem Platz mehr erhofft hatten. Das gilt allerdings auch für Cans Nebenbuhler im Mittelfeld.

Grünes Licht würden die Dortmunder womöglich nur geben, wenn der Preis stimmt und sie gleichzeitig einen Ersatz an der Angel haben. Dieser ist bisher aber noch nicht in Sicht.