Abreibung für Bayern-Star Alphonso Davies

IMAGO/Noah Wedel

Kritik für Alphonso Davies vom FC Bayern

Beim FC Bayern ist Alphonso Davies als Stammspieler gesetzt. Dennoch hagelt es nun Kritik für den Kanadier.

"Links gefällt mir Alphonso Davies nicht mehr so gut, er war schon mal stabiler", sagte Jürgen Kohler zum "kicker".

Davies' Vertrag beim FC Bayern ist nur noch bis 2025 datiert. Seit Monaten wird über einen vorzeitigen Abschied spekuliert. Die heißeste Spur führt zu Real Madrid.

Kohler forderte daher Verstärkung für die Linksverteidigerposition. Mehr Handlungsbedarf sieht er aber an anderen Stellen.

"Die größte Baustelle ist die Sechserposition. Für diese sollten sie im Winter jemanden verpflichten, der zudem Innenverteidiger spielen kann", merkte der frühere Bayern-Profi an und ergänzte: "Auch rechts hinten und beim Back-up für Harry Kane sehe ich Bedarf."

Von Kane schwärmte Kohler in die höchsten Tönen. "In ihm habe ich mich getäuscht. Das gebe ich zu", sagte der Weltmeister von 1990, der im Sommer noch Zweifel am Engländer geäußert hatte: "Klar wusste ich, dass er Tore schießen kann. Aber er nimmt eine ganze Mannschaft mit, spielt intelligent, sieht Räume. Sollte er mal ausfallen, bekommen die Bayern ein Problem."

Den FC Bayern sieht Kohler auch dank Kane als Favoriten auf die Meisterschaft. Die Münchner würden gefestigter wirken als noch im Frühjahr. "In der Champions League traue ich ihnen den großen Wurf allerdings nicht zu", so der 58-Jährige.

In der Meisterfrage wollte sich Diemar Hamann dagegen nicht klar festlegen. "Ich bin sehr gespannt, wie es im neuen Jahr läuft und welche Spieler verpflichtet werden", sagte er mit Blick auf den FC Bayern: "Denn Leverkusen spielt unglaublich stark. Was die in dieser Hinserie geschafft haben, verdient allergrößten Respekt. Eine solche Riesenchance, dass jemand anderes als Bayern Meister wird, habe ich in den vergangenen Jahren nicht gesehen."

FC Bayern: Lob für Thomas Tuchel

Auch Lothar Matthäus erwartet ein spannendes Titelrennen: "In dieser laufenden Saison 2023/24 hat der FC Bayern in der Bundesliga wie in der Champions League vor allem ergebnistechnisch sehr gut performt und in der Liga die Punkte geholt, die es eigentlich braucht, um Meister zu werden. Nur gibt es eben Bayer Leverkusen, das noch besser abgeschnitten hat."

Den Münchnern könne man aber nicht viel vorwerfen, "wenngleich beim Rekordmeister auch die Qualität der Siege bewertet werden und nicht nur die Ergebnisse, Bayern wird nicht nur an Punkten gemessen. Das ist in München anders als bei anderen Vereinen", so der Rekordnationalspieler.

Für Trainer Thomas Tuchel hatte Matthäus ein Sonderlob parat. "Tuchel hat gerade in den vergangenen sechs bis acht Wochen viel Stabilität reingebracht in die Mannschaft und persönlich den Klub besser verstanden", betonte der 62-Jährige: "Er hat ein bisschen Zeit gebraucht, um sich ein Bild zu machen, er weiß jetzt, dass er den FCB nicht von links nach rechts umdrehen kann."