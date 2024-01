Vertrag da: Real gibt Vollgas im Mbappé-Poker

IMAGO/Abdullah Firas/ABACA

Kylian Mbappé könnte PSG verlassen und zu Real Madrid wechseln

Champions-League-Rekordsieger Real Madrid macht im Transferpoker um Kylian Mbappé offenbar Nägel mit Köpfen. Laut spanischen Medien haben die Königlichen dem PSG-Superstar am Neujahrstag einen unterschriftsreifen Vorvertrag zugeschickt. Die Uhr tickt.

26 Millionen Euro pro Jahr plus ein Handgeld in Höhe von 130 Millionen Euro: Mit diesem verlockenden Angebot versucht Real Madrid, Kylian Mbappé von einem Wechsel im Sommer 2024 zu überzeugen. Bis zum 15. Januar hat der 25-Jährige Zeit für eine Entscheidung. Und weil der Countdown läuft, verschwenden die Königlichen auch keinen einzigen Tag.

Die "AS" berichtet am Montag, dass die Madrilenen dem 25-Jährigen quasi mit dem Jahreswechsel einen Vertrag zugeschickt haben. Der Ball würde damit einzig und allein beim Top-Stürmer liegen, der sich zwischen Real und Paris Saint-Germain entscheiden muss. Dass sich ein weiterer Klub in den Poker einklinkt, gilt als nahezu ausgeschlossen. Auch wenn in den letzten Tagen Gerüchte über ein Interesse des FC Liverpool neu aufgeflammt sind.

Paris Saint-Germain kämpft weiter um Mbappé

Da weder Mbappé noch seine Entourage oder einer der beiden Klubs bisher eine konkrete Wasserstandsmeldung abgegeben haben, wird intensiv über einen der größten Transfers aller Zeiten spekuliert. Mehr oder minder Gewissheit herrscht lediglich bei der Deadline, von der sowohl spanische als auch französische Medien übereinstimmend berichten.

Damit enden aber auch schon die Gemeinsamkeiten. Darüber, wie es mit Mbappé weitergeht, gehen die Meinungen weit auseinander. Die Sportzeitung "L'Équipe" etwa berichtete vor wenigen Tagen, dass sich die PSG-Bosse zwar damit abgefunden haben, dass 25-Jährige seine Karriere nicht in ihrem Klub beenden wird. An einen Verbleib über den Sommer 2024 hinaus sollen sie aber weiterhin fest glauben.

Kylian Mbappé spielt auf Zeit

In Spanien heißt es derweil, Mbappé habe sich bereits ein Haus in Madrid gekauft. Dies wiederum wird als klares Signal für seinen Wechsel zu den Königlichen gedeutet. Mehrere selbst ernannten "Transferexperten" sprachen zuletzt darüber.

Geht es nach einem weiteren "AS"-Bericht, so ist die Sache für Mbappé selbst noch lange nicht klar. Er wolle weiter auf Zeit spielen und die Geduld der Madrilenen auf die Probe stellen, heißt es dort. Der Superstar wolle sich für seine Entscheidung so viel Zeit wie nur möglich einräumen, schreibt die Zeitung.