Wolfsburgs Kellermann für U23 der Frauen beim DFB

Swen Pförtner/dpa

Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter beim VfL Wolfsburg, fordert mehr Nachwuchsarbeit bei de DFB-Frauen

Wolfsburgs Sportdirektor Ralf Kellermann fordert eine weitere Nachwuchs-Auswahl hinter dem Fußball-Nationalteam der Frauen. Seit Jahren fehle ein U23-Team, monierte der 55-Jährige in einem Interview des "Kicker".

"Wir sind die einzige Top-Nation in Europa, die in dieser Altersklasse keine Nationalmannschaft hat. Mir wurde der Verzicht auf diese Mannschaft immer mit dem Verweis auf budgetäre Gründe erklärt. Dafür fehlt mir jegliches Verständnis, und man muss sich nicht wundern, wenn man in manchen Bereichen den Anschluss verliert."

Die älteste Nachwuchs-Auswahl bei den Fußballerinnen ist bislang die U20.