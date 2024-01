Wildes Gerücht um Kimmich-Zukunft

IMAGO/Jerry Andre

Joshua Kimmich und der FC Bayern: Wie geht es weiter?

Die ungeklärte Zukunft von Joshua Kimmich beim FC Bayern sorgt weiterhin für jede Menge Gerüchte auf dem Transfermarkt. Nun wird über einen Abschied des Nationalspielers in Richtung Premier League spekuliert.

Laut Transfer-Reporter Ekrem Konur liebäugelt Kimmich nämlich mit einem Wechsel nach England.

Mit Manchester City, Manchester United und dem FC Liverpool sollen gleich drei Klubs aus der Premier League Interesse an den Diensten des 28-Jährigen zeigen. Nähere Details nennt der Journalist auf X (ehemals Twitter) nicht.

Erst kürzlich hatte der italienische Reporter Rudy Galetti auf dem Kurznachrichtendienst behauptet, der saudische Klub Al Ahli bemühe sich um eine Verpflichtung Kimmichs. Sogar von einem ersten offiziellen Angebot an den FC Bayern war die Rede. In diesem Zusammenhang soll auch bereits Kontakt zur Spielerseite aufgenommen worden sein.

Langfristige Zukunft beim FC Bayern ungewiss

Kimmich ist nur noch bis 2025 an den FC Bayern gebunden. Aufgrund dessen wird immer wieder über einen möglichen Wechsel des zentralen Mittelfeldspielers spekuliert.

Ein Abschied im Januar soll aber kein ernsthaftes Thema sein, berichtete "Bild" Ende Dezember. Im Sommer sei hingegen "alles möglich", hieß es damals.

Kimmich sei nach wie vor "sehr wichtig" für den FC Bayern und ein "absoluter Führungsspieler", betonte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund Anfang November.

"Er weiß um seine Rolle beim FC Bayern. Und wir wissen sie auch", führte der Österreicher hierbei aus. "Wir haben uns noch nicht im Detail unterhalten", verriet Freund zudem, ergänzte aber: "Aber natürlich habe ich mit Jo auch schon länger gesprochen."

Gut möglich, dass sich der FC Bayern und Kimmich in den kommenden Wochen gemeinsam an einen Tisch setzen, um auszuloten, wie es weitergeht. Der Mittelfeldmann war 2015 an die Säbener Straße gewechselt.