Interne Vorwürfe! Bayern-Stars nicht kritikfähig genug?

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Basteln am Kader des FC Bayern: Thomas Tuchel (l.) und Christoph Freund (r.)

Der FC Bayern steht am Anfang einer kniffligen Winter-Transferperiode. In einem Medienbericht wurden nun die Kriterien aufgezählt, auf die der deutsche Rekordmeister im Rahmen seiner Suche Wert legt.

Cheftrainer Thomas Tuchel musste im Verlauf der Hinrunde in der Abwehr mehrfach improvisieren. Unabhängig davon wünscht sich der 50-Jährige beim FC Bayern eine sogenannte "Holding Six". Die laufende Transferphase verspricht also Spannung an der Säbener Straße.

Der FC Bayern schaut bei der Suche nach potenziellen Verstärkungen wohl nicht nur auf rein sportliche Aspekte, die Mentalität soll für die Entscheider ebenso eine äußerst wichtige Rolle spielen.

Laut "kicker" scoutet der FC Bayern nach Profis "mit der richtigen Berufsauffassung, der absoluten Professionalität - und: mit der nötigen Kritikfähigkeit". Diese soll, so berichtet es das Fachmagazin unter Berufung auf "mehrere" Spieler, "in den vergangenen Jahren bei so manchem FCB-Akteur etwas abhandengekommen sein".

Auch wenn die Winter-Transferperiode gewöhnlich schwierig ist, sollen die Verantwortlichen des FC Bayern "zuversichtlich" sein. Die Suche nach einem Verteidiger genieße dabei "Priorität", so der "kicker".

FC Bayern: Freund deutet mögliche Transfers an

"Ich denke, es wird etwas passieren, ja", sagte Sportdirektor Christoph Freund im Dezember mit Blick auf mögliche Winter-Transfers bei "Sky" und ergänzte: "Wir werden jetzt schauen, was wir brauchen, was möglich ist und werden uns gut aufstellen fürs Frühjahr."

Neue Spieler sollen der Mannschaft "nicht nur sportlich", sondern "auch menschlich weiterhelfen", erläuterte Tuchel die knifflige Suche: "Das wird eine große Aufgabe werden. Da brauchen wir alle ein bisschen Geduld und Zuversicht."

Bis zum Monatsende bleiben Freund, Tuchel und Co. noch Zeit, die richtigen Hebel zu betätigen.