Spannende Tuchel-Details beim FC Bayern enthüllt

IMAGO/Christian Schroedter

Thomas Tuchel ist seit März Cheftrainer des FC Bayern

Im Sommer waren Thomas Tuchel und die Vereinsbosse des FC Bayern in Sachen Transfers und Neuzugänge nicht immer einer Meinung. Mehrfach soll der ehemalige BVB-Übungsleiter auf die Verpflichtung bestimmter Spieler gedrängt haben. Nun aber haben sich die Wogen an der Säbener Straße wohl geglättet.

Mit einem Spiel in der Hinterhand steht der FC Bayern in der Bundesliga aktuell hinter Bayer Leverkusen auf dem zweiten Tabellenplatz. Im Winter soll personell nachgelegt werden. Bereits im Sommer wurden an der Isar viele Transfer-Themen heiß diskutiert.

Mehrfach sollen die Vereinsbosse und Trainer Thomas Tuchel hierbei angeeckt sein, weil Medienberichten zufolge Unstimmigkeiten über Neuzugänge bestanden. Insbesondere die gescheiterte Verpflichtung einer sogenannten "Holding Six" und eines Abwehrspielers soll dem 50-Jährigen nicht gepasst haben.

FC Bayern: Zusammenarbeit mit Tuchel "sehr viel angenehmer"

Die Winter-Transferperiode geht der FC Bayern aber nun offenbar deutlich entspannter an. Wie "The Athletic" aus klubinternen Kreisen erfahren haben will, soll die Zusammenarbeit des ehemaligen BVB-Coaches mit der Führungsetage deutlich harmonischer ablaufen. Die gemeinsame Arbeit mit Tuchel sei "sehr viel angenehmer" geworden, heißt es.

Der im März als Nachfolger von Julian Nagelsmann engagierte Übungsleiter mache mittlerweile "eine viel glücklichere" Figur und sei weitaus weniger ungeduldig in Bezug auf Verstärkungen für den Bayern-Kader. Dennoch spekuliert das Online-Portal, dass die Harmonie nicht von Dauer sein könnte.

Die mögliche Verpflichtung von Max Eberl als Sportvorstand hätte das Potenzial, die Machtverhältnisse beim FC Bayern in den kommenden Monaten zu verändern, so "The Athletic" weiter. Ende Dezember hatte die "Sport Bild" berichtet, dass der Wechsel des ehemaligen Funktionärs von Gladbach und RB Leipzig "nur noch Formsache" sei.