Medien: Wilmots-Rückkehr zum FC Schalke 04 fix

IMAGO/Maarten Straetemans

Marc Wilmots kehrt offenbar zum FC Schalke 04 zurück

Am Neujahrstag sickerte durch, dass der FC Schalke 04 Vereinsikone Marc Wilmots nach Gelsenkirchen zurückholen will. Einem belgischen Medienbericht zufolge haben die Knappen den spektakulären Personal-Hammer bereits unter Dach und Fach gebracht.

Am Montag vermeldete die "Bild", dass der neue Vorstandschef Matthias Tillmann und Aufsichtsratsboss Axel Hefer S04-Legende Marc Wilmots als Sportdirektor zum Revierklub zurückholen wollen. Dem belgischen TV-Sender "VRT" zufolge hat der 54-Jährige seinen Vertrag beim FC Schalke 04 sogar bereits unterschrieben. Von einer Laufzeit bis 2026 ist hierbei die Rede.

Beim Bundesliga-Absteiger soll der ehemalige belgischen Nationaltrainer bereits am Donnerstag als neuer Sportdirektor vorgestellt werden. Diesen Posten bekleidet seit Sommer eigentlich André Hechelmann. Die "Bild" spekuliert, dass sich Hechelmann dem Belgier nun als Technischer Direktor unterordnen müssen wird.

FC Schalke 04: Wilmots kehrt wohl zurück

Dass Wilmots die Nachfolge als Sportvorstand von Peter Knäbel antritt, sei nicht geplant. Laut "Bild" soll der Posten zunächst einmal nicht neu besetzt werden. Man wolle die Strukturen in der Führungsebene in Gelsenkirchen weitreichend verändern, hieß es in der offiziellen S04-Mitteilung.

Am Montag hatte der Zweitligist verkündet, den ursprünglich bis zum 30. Juni 2024 datierten Vertrag in "gegenseitigem Einvernehmen" mit sofortiger Wirkung aufzulösen. Den Königsblauen bleibt Knäbel dennoch bis zum Sommer als Berater erhalten. Der Sportvorstand hatte im November von sich aus auf eine Vertragsverlängerung verzichtet.

Für Wilmots wäre ein S04-Engagement bereits das zweite nach seiner aktiven Laufbahn. In der Endphase der Saison 2002/2003 betreute er den Traditionsverein kurz als Interimscoach. Für acht Partien (drei Siege, vier Niederlagen, ein Remis) trug er damals die Verantwortung. Noch in dieser Woche soll der Eurofighter im Trainingscamp in Portugal aufschlagen.