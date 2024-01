Mbappé-Transfer? Real Madrid setzt Pokerface auf

IMAGO/Joly Victor/ABACA

PSG-Superstar Kylian Mbappé wird bei Real Madrid gehandelt

Kommt er oder kommt er nicht? Die Transfer-Saga um Kylian Mbappé hält Real Madrid weiterhin in Atem. Cheftrainer Carlo Ancelotti wollte sich bezüglich des Superstars von Paris Saint-Germain am Dienstagmittag nicht in die Karten schauen lassen.

"Ich werde mich zu diesem Thema nicht äußern. Kein Kommentar. Sie sollten wissen, dass wir nicht darüber sprechen", sagte Ancelotti im Rahmen einer Pressekonferenz, als er auf die ungeklärte Zukunft von Mbappé angesprochen wurde.

Der französische Nationalspieler kann Paris Saint-Germain am Saisonende ablösefrei verlassen. Zwangsläufig nehmen die Spekulationen immer mehr an Fahrt auf.

Real Madrid werden bereits seit Monaten gute Chancen auf eine Verpflichtung von Mbappé nachgesagt. Zu einer Übereinkunft ist es aber bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht gekommen. Könnte sich dies schon bald ändern? Ein Vorvertrag der Königlichen liegt Mbappé laut "AS" bereits vor. Jedoch droht Real Madrid prominente Konkurrenz.

PSG, Real Madrid - oder doch der FC Liverpool?

Der französischen Zeitung "Le Parisien" zufolge sei der FC Liverpool im spektakulären Transfer-Tauziehen der "glaubwürdigste und gefährlichste Gegner" der Königlichen. Durch einen Verkauf von Mohamed Salah nach Saudi-Arabien könnten die Reds die nötigen finanziellen Mittel einnehmen, um Gehalt und Handgeld zu stemmen, so die Theorie.

In der Praxis ist Mbappé allerdings nach wie vor Spieler von PSG. Solange der 25-Jährige mit seiner Entscheidung zögert, werden die Spekulationen andauern.

Coach Luis Enrique hat bei den Parisern eine schwierige Situation zu moderieren. "Ich werde das tun, was ich bis heute mit Kylian getan habe", sagte der 53-Jährige zur ungewissen Zukunft von Mbappé. Heißt: Der Spanier will sich auf das Tagesgeschäft konzentrieren und mit dem Ausnahmespieler Titel holen.