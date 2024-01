Enthüllt: FC Bayern erwägt Guirassy-Hammer

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Verlässt Serhou Guirassy (l.) den VfB Stuttgart für den FC Bayern?

Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart hat mit grandiosen Auftritten in der Hinrunde das Interesse diverser Top-Klubs auf sich gezogen. Nun plant offenbar auch der FC Bayern in den Poker um den Bundesliga-Torjäger einzusteigen.

Laut der "Sport Bild" soll der deutsche Rekordmeister den 16-Tore-Mann für den kommenden Sommer auf der Transferliste haben. Ob der 27-Jährige dann überhaupt noch im Ländle unter Vertrag steht, darf wegen einer im Winter gültigen Ausstiegsklausel in Höhe von gerade einmal rund 17,5 Millionen Euro durchaus bezweifelt werden.

Mit Manchester United, Newcastle United, West Ham und Vereinen aus der Serie A werden eine ganze Reihe an Klubs mit dem Guineer in Verbindung gebracht. Der VfB Stuttgart ist in der Causa zum Abwarten verdammt. Sollte sich Guirassy für einen Verbleib bei dem Bundesligisten entscheiden, könnte der FC Bayern im Sommer die Ausstiegsklausel ziehen, die sich laut "Sport Bild" dann auf 20 Millionen Euro belaufen soll.

FC Bayern: Vertreibt Guirassy Tel aus München?

Helfen könnte dem Rekordmeister, dass Guirassy mit Guinea beim Afrika-Cup (13. Januar bis 11. Februar) teilnimmt und seinem neuen Verein mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen würde. Sollten die Münchner den Torjäger nach der Saison an die Isar lotsen, könnte dies Auswirkungen auf die Zukunft von Youngster Mathys Tel haben.

Der 18-Jährige kommt bislang hinter Harry Kane nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Eine Leihe, um auf mehr Spielpraxis zu kommen, lehnte der französische Junioren-Nationalspieler trotz durchaus lukrativer Angebote im letzten Sommer noch ab. Laut der Sportzeitschrift könnte sich dies durch einen Guirassy-Transfer ändern.

Der ehemalige Kölner war im Sommer 2022 von Stade Rennes zum VfB Stuttgart gewechselt und trägt großen Anteil daran, dass die Schwaben in der laufenden Saison in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga rangieren.