VfB Stuttgart bei Guirassy "auf alles vorbereitet"

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Wechselt Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart zum FC Bayern?

Auch der FC Bayern soll sich inzwischen mit einer Verpflichtung von Serhou Guirassy beschäftigen. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth vom VfB Stuttgart bleibt trotz der anhaltenden Gerüchte um den Torjäger gelassen.

"Wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet", sagte der 44-Jährige am Dienstag am Rande des Trainingsauftakts der Schwaben über mögliche Wechsel in der inzwischen laufenden Transferperiode.

Beim Thema Guirassy gebe es "seit dem letzten Bundesliga-Spieltag nichts Neues" und "keinen neuen Stand", betonte Wohlgemuth. Der VfB Stuttgart sei "auf alles vorbereitet. Mehr als das können wir nicht tun".

Mit 19 Treffern in 16 Pflichtspielen 2023/2024 hatte sich Guirassy auf die Einkaufszettel zahlreicher Top-Klubs geballert.

Was den 27-Jährigen zusätzlich attraktiv für Interessenten macht, ist seine Vertragssituation beim VfB Stuttgart: In seinem bis 30. Juni 2026 datierten Kontrakt soll eine Ausstiegsklausel enthalten sein, die auch im Winter bereits greift. Diese ermöglicht Guirassy einen Wechsel für die vergleichsweise überschaubare Ablösesumme von 17,5 Millionen Euro.

Über das Interesse des FC Bayern an dem VfB-Leistungsträger hatte "Sport Bild" berichtet. Die Münchner Gedankenspiele beziehen sich demnach allerdings erst auf den kommenden Sommer.

VfB Stuttgart: FC Bayern will Serhou Guirassy im Sommer

Andere Vereine, beispielsweise Manchester United, Newcastle United und West Ham United aus der englischen Premier League sowie die AC Milan aus Italiens Serie A sollen sich mit einem Winter-Wechsel beschäftigen.

Sollte sich der umworbene Profi im Januar für einen Verbleib beim VfB Stuttgart entscheiden, könnte nach der Saison der FC Bayern seinen Hut in den Ring werfen, heißt es in dem Bericht. Dann soll sich Guirassys festgelegte Ablöse auf 20 Millionen Euro belaufen.

Vorstandschef Alexander Wehrle hatte kürzlich erklärte, er sehe keine Anzeichen für einen vorzeitigen Abschied Guirassys vom VfB Stuttgart.

Beim Training am Dienstag, das rund 800 Zuschauer verfolgten, fehlte Guirassy. Der Nationalstürmer Guineas ist für den Afrika-Cup in der Elfenbeinküste nominiert worden.