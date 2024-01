FC Bayern bei Sané in "schwieriger Verhandlungsposition"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Verlängert Leroy Sané seinen Vertrag beim FC Bayern?

Der Vertrag von Leroy Sané beim FC Bayern ist noch bis 2025 datiert. Die Münchner würden gerne mit dem formstarken Flügelstürmer verlängern, doch die Verhandlungen sind zuletzt ins Stocken geraten.

Wie die "Sport Bild" berichtet, befindet sich der FC Bayern bei Sané in einer "schwierigen Verhandlungsposition". Demnach will der Nationalspieler erst nach der EURO 2024 über seine Zukunft entscheiden.

Sollte er ein gutes Turnier spielen, würde das wohl Interessenten auf den Plan rufen - und damit eine Verlängerung für den FC Bayern kostspielig machen.

Aktuell verdient Sané wohl rund 20 Millionen Euro pro Saison und gehört damit zu den Top-Verdienern. Nur Harry Kane, Manuel Neuer und Thomas Müller erhalten angeblich mehr. Eine Erhöhung der Bezüge könnte allerdings das Gehaltsgefüge an der Isar sprengen, da Kapitän Neuer bei seiner Verlängerung offenbar keine Gehaltserhöhung erhielt.

Sané-Verhandlungen beim FC Bayern stocken

Bereits Ende des Jahres habe Sportdirektor Christoph Freund das Gespräch mit Sané gesucht. Dabei habe der 27-Jährige signalisiert, dass er durchaus Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit mit dem FC Bayern hat.

Daraufhin habe Freund das Management des Spielers kontaktiert, berichtet die "Sport Bild" weiter. Seitdem sei in den Verhandlungen aber nichts passiert.

Sané selbst betonte zuletzt, dass er keinen Zeitdruck in der Zukunftsfrage verspürt. "Wir werden ab irgendeinem Zeitpunkt zusammensitzen und eine Entscheidung treffen. Aber es ist noch Zeit. Ich schaue aktuell eher darauf, was auf dem Platz passiert - und nicht in den Büros", sagte er Mitte Dezember zur "Sport Bild".

Der Angreifer ergänzte: "Natürlich kommen keine drei, vier großen Verträge mehr in meiner Karriere. Ich habe mir aber noch nicht wirklich Gedanken gemacht. Ich spiele seit 2020 hier, fühle mich grundsätzlich wohl und schätze es sehr, dass der Verein Signale gesendet hat, mit mir verlängern zu wollen."