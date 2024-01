Kehrtwende: FC Bayern denkt über Nübel-Verlängerung nach

IMAGO

Alexander Nübel (r.) wurde vom FC Bayern nach Stuttgart verliehen

Im vergangenen Sommer kehrte Alexander Nübel nach zwei Leihjahren in Monaco zum FC Bayern zurück, wurde jedoch direkt zum VfB Stuttgart weitergereicht. Dort präsentiert sich der 27-Jährige so stark, dass man in München mittlerweile über eine Vertragsverlängerung nachdenken soll.

Nur 19 Mal hat Alexander Nübel in den bisherigen 16 Bundesliga-Begegnungen hinter sich greifen müssen, sechs Mal hielt der frühere Schalker seinen Kasten sauber. So hatte auch der Leihspieler des FC Bayern durchaus seinen Anteil an der überragenden Hinserie des VfB Stuttgart.

Keine Frage: Für alle Seiten hat sich dieser Transfer bislang gelohnt. Nübel selbst hat seine Karriere wieder angekurbelt, der VfB einen sicheren Rückhalt und sein Münchner Stammverein einen deutlichen Marktwertanstieg bei einem teils schon als Flop abgestempelten Profi.

Nach "Sport Bild"-Informationen denken die Bayern-Verantwortlichen jetzt sogar darüber nach, Nübels 2025 auslaufendes Arbeitspapier noch einmal zu verlängern - und das, obwohl der Schlussmann seit seinem ablösefreien Wechsel an die Säbener Straße 2020 ebendort kaum Spuren hinterlassen hat.

FC Bayern könnte Nübel noch länger in Stuttgart parken

Dem Vernehmen nach ist die Idee der FCB-Führung, dass Nübel im Falle einer Verlängerung noch eine weitere Spielzeit für den VfB auflaufen könnte. Ein fester Kauf des gebürtigen Paderborners dürfte für die Stuttgarter zu teuer sein.

Angeblich soll bereits im Februar oder März eine Entscheidung über die Zukunft des ehemaligen deutschen U21-Nationalkeepers getroffen werden.

Ob es in München auch Gedankenspiele gibt, Nübel eine neue Bewährungschance einzuräumen, ist unklar. Mindestens bis zum Ende der Saison 2024/2025 will der Rekordmeister mit dem bewährten Duo Manuel Neuer/Sven Ulreich weitermachen.

Danach könnte auf der Torhüterposition allerdings Bedarf entstehen - und Nübel nochmal zum Thema werden.