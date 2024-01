Undav-Zukunft von Guirassy-Abgang abhängig?

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Deniz Undav (r.) und Serhou Guirassy haben den VfB Stuttgart auf Platz drei geschossen

Die VfB-Stürmer Deniz Undav und Serhou Guirassy bilden eines der gefährlichsten Stürmer-Duos in Fußball-Europa. Die sportliche Zukunft von Undav hängt womöglich auch von dem potentiellen Abgang seines treffsicheren Partners ab.

Zusammen haben Deniz Undav und Serhou Guirassy bisher 26 der 37 VfB-Tore erzielt. Das torgefährliche Duo bringt die Stuttgarter auf Kurs Europa.

Undav ist für die laufende Saison vom Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion an den Bundesligisten ausgeliehen. Nach Informationen der "Bild" können die Schwaben den Angreifer für eine Sockel-Ablösesumme in Höhe von 18 Millionen Euro im Sommer verpflichten. Falls der VfB tatsächlich den Sprung in den Europapokal schafft, steigt die Summe sogar auf 20 Millionen Euro an. Eine stolze Summe für den immer noch finanziell angeschlagenen Klub.

Aktuell rangieren die Schwaben nach 16 Spieltagen auf Platz drei der Tabelle mit zehn Punkten Vorsprung auf die Nicht-Europapokal-Ränge. Undavs derzeitiger Vertrag bei Brighton & Hove Albion läuft noch bis 2026.

Wie geht es mit Undav und Guirassy weiter?

Die große VfB-Frage ist: Kann sich der Klub die Undav-Verpflichtung nur dann leisten, wenn durch einen Guirassy-Verkauf Millionen reinkommen? Halb Europa jagt den VfB-Mann, der in dieser Saison schon 17 Mal getroffen hat. Ein Abgang im Winter ist möglich, auch wegen der Ausstiegsklausel, wonach er den VfB für unter 20 Millionen Euro verlassen könnte.

VfB-Boss Alexander Wehrle machte den Fans allerdings Hoffnung, dass Undav langfristig an den Klub gebunden werden könnte. "Wir können uns gut vorstellen, ihn auch künftig in unseren Reihen zu sehen."

Im Alter von 27 Jahren spielt der Deutsch-Türke Deniz Undav aktuell seine erste Bundesliga-Saison. Nach seinen starken Leistungen in der Hinrunde macht er sich mittlerweile sogar Hoffnungen darauf, noch auf den EM-Zug von Bundestrainer Julian Nagelsmann aufspringen zu können.

Die Verhandlungen mit Undav sollen im Frühjahr starten. Nach "Bild"-Infos wollen die VfB-Verantwortlichen versuchen, die Kaufklausel noch etwas zu senken. Bis dahin steht dann auch fest, ob Top-Stürmer Guirassy die Stuttgarter verlässt.