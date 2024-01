Medien: Brunner spaltet den BVB

IMAGO/Heiko Blatterspiel

Paris Brunner soll beim BVB einen Profivertrag erhalten

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund will U17-Weltmeister Paris Brunner mit einem Profivertrag ausstatten. Doch über den Youngster herrscht beim BVB wohl Uneinigkeit.

"Wir reden bei Paris natürlich nicht mehr über einen Fördervertrag. Wir haben einen klaren Plan mit ihm. Den haben wir mit ihm und seiner Familie besprochen. Klar ist, dass er mit seiner Qualität ein Thema für den Profibereich wird", sagte BVB-Nachwuchsdirektor Lars Ricken unlängst zu den "Ruhr Nachrichten".

Brunners aktuelles Arbeitspapier bei den Dortmundern ist noch bis Ende Juni 2025 datiert. Der 17-Jährige soll derzeit rund 8.500 Euro im Monat kassieren und damit nicht einmal zu den Top-Verdienern der Dortmunder U19 gehören.

"Sport Bild" zufolge winkt Brunner im Falle einer Verlängerung aber eine Versiebenfachung des aktuellen Salärs. Zudem könnte er demnach ein Handgeld in Höhe von 500.000 Euro einstreichen.

Laut dem Magazin sind die Verhandlungen mittlerweile weit fortgeschritten. Die BVB-Bosse seien zuversichtlich, dass Brunner das neue Arbeitspapier unterschreibt.

Uneinigkeit beim BVB wegen Paris Brunner?

Grundsätzlich herrsche allerdings Uneinigkeit beim BVB, was die Personalie Brunner betrifft. Aus dem Klub sei zu hören, dass es zwei unterschiedliche Meinungen zu dem Stürmer gibt.

Die einen seien der Meinung, dass Youssoufa Moukoko in seiner Zeit bei der U17 schon deutlich stärker als Brunner gewesen sei. Außerdem sei der Spieler, der beim deutschen WM-Coup in Indonesien einer der auffälligsten Spieler im Team von Trainer Christian Wück war und als bester Akteur des Turniers ausgezeichnet wurde, nicht schnell genug und es fehle ihm an Durchsetzungsvermögen.

Andere jedoch trauen Brunner den Sprung zu den Profis zu und sehen seine Unbekümmertheit und sein Selbstbewusstsein als Trumpf.

Von BVB-Trainer Edin Terzic bekommt Brunner jedenfalls die Chance, sich bei den Profis zu beweisen. Der Youngster darf mit der Bundesliga-Mannschaft ins Winter-Trainingslager nach Marbella reisen.