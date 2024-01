Neuer Schalke-Boss wirft alte Ziele über Bord

IMAGO/RHR-FOTO

Matthias Tillmann (l.) ist neuer Vorstandsboss beim FC Schalke 04

Am 1. Januar trat Matthias Tillmann seinen neuen Job als Vorstandsboss beim FC Schalke 04 an. Der 40-Jährige will die kriselnden Knappen ordentlich umkrempeln. Die Ziele seiner Vorgänger wirft er über den Haufen.

Tillmanns Vorgänger Bernd Schröder hatte sich nach dem Abstieg hohe Ziele gesetzt. "Wir wollen langfristig in der Lage sein, um die Top 6 der Bundesliga zu konkurrieren. Nicht heute, nicht nächstes Jahr - langfristig", hatte er auf einer Mitgliederversammlung im Sommer gesagt: "Wir sind abgestiegen, aber wir werfen unsere langfristigen Ziele nicht über Bord."

Doch genau das tat nun der neue Vorstandsboss. Der neue Mann in Gelsenkirchen stapelt wesentlich tiefer.

"Ich habe einen Vertrag über dreieinhalb Jahre unterschrieben. Mein klares Ziel ist es, in dieser Zeit nachhaltig aufzusteigen und dann mit einem Kader in die Bundesliga zu gehen, der den Klassenerhalt schafft. Darauf liegt mein Fokus", sagte Tillmann über die neuen S04-Ziele zur "Sport Bild".

Um dieses Ziel zu erreichen, will er die Kräfte in der Geschäftsstelle bündeln. "Es soll gemeinsam am Erfolg von Schalke 04 gearbeitet werden. Ich werde dabei eine klare Richtung vorgeben - und mit voller Kraft vorweggehen", so der ehemalige Finanz-Chef der Reisesuchmaschine trivago.

Als erste Amtshandlung hatte Tillmann gemeinsam mit Axel Hefer, Vorsitzender und Sprecher des Aufsichtsrats, und Christina Rühl-Hamers, Mitglied des Vorstands und zuständig für Finanzen, den Vertrag von Sportvorstand Peter Knäbel aufgelöst.

Mit Karel Geraerts hat der FC Schalke laut Tillmann genau den richtigen Trainer an der Seitenlinie.

"Er ist sehr klar, sehr direkt und unheimlich ehrgeizig. Er hat hohe Erwartungen an sich selbst und erwähnt immer wieder, dass er eine absolute Gewinner-Mentalität sehen möchte", schwärmte er und ergänzte: "Wenn man das als Spieler immer wieder vorgelebt bekommt, kitzelt das die letzten Prozente heraus, davon bin ich überzeugt."